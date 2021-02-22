Хомчак назвал провокацией обвинения ВСУ в срыве режима тишины на Донбассе

Обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении режима прекращения огня на Донбассе являются провокацией с противоположной стороны.

Как заявил на пресс-конференции главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, украинские военнослужащие в районе проведения ООС остаются на своих позициях и строго придерживаются заключенных договоренностей и норм международного гуманитарного права.

"Особенно это касается безопасности мирного населения и для поддержания или восстановления инфраструктуры с обеих сторон", – отметил он.

По словам Хомчака, подразделения ВСУ всегда готовы открывать ответный огонь, если присутствует угроза их жизни или здоровью, или же для сдерживания противника от ведения любых активных боевых действий.

"Любые обвинения или выражения о несоблюдении ВСУ режима прекращения огня являются провокацией противоположной стороны и не имеют сегодня никакого реального основания", – подчеркнул главнокомандующий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля российские оккупанты на Донбассе в который раз сорвали перемирие и устроили мощные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины из артиллерии и снайперского оружия.