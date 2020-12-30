Хомчак: на Донбасс зашли танки России

На территорию Украины на Донбасс с России зашли танки и террористам доставили боеприпасы, топливо.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

"Сегодня Российская Федерация поставляет на оккупированную территорию вооружение, боеприпасы, топливо. Вот только вчера (интервью опубликовано 30 декабря – Ред.) мне докладывали: три танка из России заехали. Возможно, там их ремонтировали, или еще что, но факт есть факт. Все поставляется из России, оттуда же и управляется", – сообщил офицер.

Также Хомчак рассказал, как Россия использует беспилотные летательные аппараты для введения войны на Донбассе.

"В 2014 году, когда началась война, у нас БПЛА вообще не было, а у российской армии – полно. Например, в тех боях, в которых я принимал участие, над нами постоянно зависали их беспилотники. Мы их не видели, потому что невооруженным глазом это трудно, но слышали. Они висели, наводили артиллерию, проводили разведку и "ставили" РЭБ (Радиоэлектронная борьба)", – отметил генерал-полковник.

Хомчак добавил, что беспилотники бывают различных видов.

"Квадрокоптеры, которые можно купить сегодня в детском магазине за полторы тысячи гривен, – это те элементарные, которые летают, имеют камеры и снимают, но на них можно кое-что закрепить. А есть беспилотные самолеты, которые летают на тысячи километров, несут с собой серьезное вооружение, выполняют определенные задачи. Их эффективность мы увидели недавно в Нагорном Карабахе", – подчеркнул он.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия перебросила на Донбасс новые танки и боеприпасы.