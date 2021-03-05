Правда же вы обращали внимание на обилие ларьков на улицах спальных районов с завлекающими названиями в стиле "живое пиво"? Я решил, как барный эксперт и проповедник культуры пития, провести эксперимент-расследование и выяснить: почему торговые точки с разливными пивными и не только напитками у нас так популярны, и нет ли тут какого-то хитрого секрета. Но перед этим вооружился информацией и фактами из открытых источников, и даже углубился немного в историю.

Сброженные напитки: прошлое и настоящее

Наши предки в качестве праздничного напитка употребляли медовуху (из меда), пиво (из хмеля), сбитень, а также различные настойки. Однако их крепость была не более 10% и бродили они естественным способом (спирт изобрели гораздо позже). Сбитень считался целебным напитком – это смесь медовухи и различных целебных трав, употребляли его горячим.

В некоторых странах Европы пивная культура является одним из национальных символов и предметов гордости. Качественное, произведенное с соблюдением санитарных норм и технологий пиво не портится, где бы ни было произведено.

Какое пиво пьют сейчас?

Не вдаваясь в подробности видов и типологий пива, стоит обозначить: 80-90% мирового производства пива приходится на лагер. Этот напиток готовится методом низового брожения при температуре 4-9 °C. Лагер может быть светлым и темным, фильтрованным и нефильтрованным.

Отдельной категорией считаются эли. Это пиво, приготовленное способом верхового брожения на основе солода. В его состав входят дрожжи, а технология производства предусматривает соблюдение температуры 15-24 °С.

Сброженным слабоалкогольным напитком (но не пивом и не элем) также считается сидр. Но получается он, в отличие от пива, путем сбраживания фруктового сока.

Культура употребления разливного пива в современной Украине берет начало в советском прошлом. Сегодня она обрела новое дыхание, "принарядилась" в современный облик и гуляет в массах.

Почему же у нас в последние несколько лет очень популярны пивные магазины и ларьки с "живым пивом"? Откуда появился этот термин, нигде не известный в мире, и почему такие напитки столь востребованы?

Эксперимент и первые результаты

Я отправился пробовать "живое пиво". Обошел около восьми точек в своем районе, приобрел образцы разных сортов для тестирования. Также для чистоты эксперимента купил те же марки пива в бутылках в супермаркете, чтобы дома все продегустировать "вслепую" и попробовать определить на вкус, есть ли разница. И если да, то какая. Кроме того, решил посчитать, где же все-таки дороже. В процессе закупок я пообщался с продавцами магазинчиков, с покупателями, изучил сайты производителей и магазинов (у которых они есть). И вот, что удалось выяснить.

Причины, по которым люди покупают сброженные напитки на разлив: близко к дому, большой выбор и привлекательная цена. Также существует мнение, что пиво там свежее. Мол, поставляется оно прямиком от производителя.

Выбор действительно большой. Из всего, что я увидел на полках, запомнились сброженные напитки с интригующими названиями "Фраголино", "Сливки и клубника", "Пина колада", "Вишня с ромом", "Медовое пиво" и даже "Сбитень". Представлены различные сорта светлого и темного пива. А вот на вопрос, почему это пиво называется "живым", многие продавцы затруднялись ответить.

В некое замешательство меня привели "эли", произведенные, по словам продавцов-консультантов, на основе – внимание – яблочного сока! Заинтригованный данным фактом, я приобрел пару таких необычных "элей" на дегустацию. Вкус смутил: на эль совершенно не похоже. Решил ознакомиться с описанием таких "элей" на сайтах разливных сетей и обнаружил данный напиток не в категории "Пиво", а "Другие напитки". На этикетке – надпись "Эль", а в описании "Напиток сброженный газированный" с характеристиками очень близкими к сидру. Такая подмена понятий, мягко говоря, удивила.

Что касается цен на пиво в разливных магазинчиках: средняя цена за литр – от 30 до 100 гривен. Бутылочное и баночное пиво из ближайшего супермаркета оказалось дешевле. На вкус определить, где "живое", а где нет, мне, несмотря на мой богатый опыт, не удалось.

Что не так с пивной культурой в Украине

Во-первых, на поверку оказалось, что профессионального термина "живое пиво" в пивоварении не существует. Ни в европейских, ни в американских классификаторах. Это не более, чем рекламный ход для увеличения продаж: название "живое" вызывает у покупателя больше доверия, поскольку ассоциируется с качеством и натуральностью.

Корректное название такого пива – "непастеризованное". То есть, не прошедшее термическую обработку, а следовательно – в нем остаются живые культуры дрожжей. Оно обладает более насыщенным вкусом и слегка горчит. Что же касается времени хранения – действительно, срок годности его меньше, чем пастеризованного, которое пригодно к употреблению в течение минимум трех месяцев. Но все зависит от условий изготовления, качества сырья, соблюдения технологий производства и хранения пива.

Любое качественное пиво должно храниться долго. Поэтому заявление "живое, поэтому коротким сроком хранения" – просто манипуляция. Быстро портиться пиво может скорее потому, что не соблюдены все нормы производства, транспортировки и санитарной обработки тары.

Во-вторых, как удалось выяснить, некоторые недобросовестные производители и разливные торговые точки вводят в заблуждение потребителей: названия напитков не всегда соответствуют технологии изготовления. Таким образом используются пробелы в украинском законодательстве, в котором отсутствует четкая классификация и определение видов сброженных напитков, и экономятся средства на оформление дополнительных лицензий. Об этом я узнал от главы авторитетной отраслевой организации, обратившего внимание на мой эксперимент-расследование.

Конечно, есть небольшие частные пивоварни, которые производят ограниченными партиями качественный собственный продукт – крафтовый (в переводе – "ремесленный"). Однако все равно качество и определение таких продуктов в законодательстве не прописано и не регулируется.

Несколько выводов и советов

Не стоит безоговорочно верить названиям напитков в магазинах на разлив. Читайте состав. Ведь, как показала практика, напитки на основе спирта и красителей могут быть представлены с маркировкой "Сидр", а на основе фруктового сока могут реализовываться как "Эль". Качество и вкус напитков из магазинов на разлив весьма сомнительны. Вкус в некоторых случаях не похож на пиво вообще. В тех же крафтовых пивоварнях при различных заведениях пиво гораздо более вкусное и вызывает больше доверия. Стоит иметь в виду, что цена половины литра напитка из ближайшего ларька на разлив будет зачастую выше, чем такого же сорта – в фабричной таре из супермаркета. Сэкономить вряд ли получится. Больше всего расстроило, что во многих разливных торговых точках не доступны для ознакомления соответствующие сертификаты на представленные напитки или документы, подтверждающие качество пищевой продукции.

Поэтому важно мыслить критически и не лениться проявлять любознательность. Интересоваться перед покупкой, что за производитель, где локализован, есть ли сертификат на продукцию. Если есть такая опция – перед покупкой лучше продегустировать напиток. Также стоит учитывать, что крупные производители имеют возможность соблюдать все технологии производства пива и обработки кегов, а маленькие и неизвестные – не всегда.

В целом формат торговых точек с напитками на разлив имеет право на существование, и у него есть свои поклонники. Но все же хочется быть уверенным в качестве, вкусе и безопасности для здоровья продукта, который покупаешь. И желательно, его соответствии своему названию. Но, к сожалению, доверия напитки из точек на разлив лично у меня не вызвали.

Советую быть бдительными и беречь свое здоровье.

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