На Хмельнитчине в ДТП погибла женщина: среди 5 пострадавших – дети. Фото

В Хмельницкой области 12 января в результате столкновения двух авто погиб один человек, еще пятеро получили травмы.

Как сообщается на Facebook-странице областной полиции, ДТП произошло в полдень вторника на автодороге вблизи с. Ивахновцы Чемеровецкого района.

Установлено, что Opel Vectra выезжал с второстепенной дороги, а Jeep Wrangler двигался по главной.

В результате аварии травмы получил водитель Opel, трое детей в возрасте от 6-ти до 16-ти лет, которые ехали в его машине, а также 48-летний водитель Jeep.

Погибла в ДТП еще одна пассажирка Opel, женщина 1959 года рождения. Она скончалась на месте происшествия.

Как видно на снимках с места аварии, от удара Jeep Wrangler перевернулся. Обе машины сильно пострадали.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Виновнику аварии грозит тюремный срок от трех до восьми лет.

Напомним:

В Украине за 2020 год произошло 168 107 дорожно-транспортных происшествий. Из них 26 140 – из пострадавшими или погибшими.

В авариях за год погиб 3 541 человек, 31 974 – получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 января на трассе "Каменец-Подольский – Белогорье" в Хмельницкой области столкнулись ВАЗ-2109 и Skoda Octavia. В аварии разбилась целая семья, несовершеннолетний ребенок остался сиротой.