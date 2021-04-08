Харьковскую ОГА 7 лет назад 'отбили' у 'русского мира': в МВД поделились архивным видео

В Министерстве внутренних дел напомнили украинцам, как в стране 7 лет назад удалось предотвратить создание "Харьковской народной республики". В частности, 8 апреля 2014 года Харьковскую областную государственную администрацию без единого выстрела освободили от сепаратистов.

Комментарием по этому поводу поделился в Facebook глава МВД Арсен Аваков. А на YouTube-канале ведомства появилось соответствующее памятное видео о тех событиях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"8 апреля 2014 года – сверхважная дата для меня. 7 лет назад мы провели антитеррористическую операцию по освобождению Харьковской ОГА от сепаратистов – четко, быстро, без единого выстрела. Нам удалось спасти Харьков от трагической судьбы Донецка, Луганска и многих других городов и сел Донбасса, которые седьмой год разоряют сепаратисты и российские наемники", – написал министр.

Аваков поблагодарил бойцов и командиров "Ягуара", Национальной гвардии Украины, Харьковского университета внутренних дел и всех харьковчан, которое "не приняли идеологию убийства, развала государства, разорения своей страны".

Со своей стороны начальник департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко в Facebook добавил, что 8 апреля является годовщиной первой победы Украины в войне с РФ за независимость. По его словам, если бы не решительные действия этого дня семь лет назад, то "захватчики Харьковской ОГА уже вооружились бы и выбить их оттуда было бы гораздо труднее".

"А может, Харьков повторил бы печальную судьбу Донецка и Луганска, где, к сожалению, не удалось дать отпор агрессору. Но куда Украина еще обязательно вернется", – подытожил Шевченко.

Напомним: в прошлом году министр внутренних дел Арсен Аваков презентовал книгу "2014. Мгновения харьковской весны", которая посвящена событиям, когда сепаратисты пытались создать "ХНР" и захватили здание областной госадминистрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Киевский районный суд Харькова приговорил четырех участников захвата ОГА в 2014-м Сергея Юдаева, Сергея Гапонова, Олега Крутова и Дениса Левченко до 8 и 5 лет лишения свободы, после чего освободил их по амнистии.