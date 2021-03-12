Харьковские соглашения и 'Донецкоблгаз': СБУ начала два расследования после заседания СНБО

Служба безопасности Украины начала два расследования о подписании и ратификации Харьковских соглашений и в отношении действий компании "Донецкоблгаз", которая отключила потребителей от теплоснабжения.

Как сообщается на сайте спецслужбы, уголовное производство в отношении служебных лиц по первому делу открыто по статье "Государственная измена". Второе – касается диверсионных действий.

"Следователи исследуют обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдения регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады", – уточнили в СБУ.

По предварительным данным следствия, подписание документа привело к увеличению количества российских военных формирований и спецслужб, причастных к оккупации Крыма.

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