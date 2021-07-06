Харьковская блогерша Тигра организовала свое похищение, но что-то пошло не так – девушку отправили в СИЗО. Фото и видео

Популярная Instagram-блогерша 23-летняя Екатерина Якименко под псевдонимом "Тигра" в попытке инициировать собственное похищение и получить за него выкуп угодила в СИЗО. "Развести" на крупную сумму она хотела собственного любовника, который несколько лет и так щедро ее обеспечивал.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха Харьков". Собственный аккаунт "Тигра" предусмотрительно удалила (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Согласно материалам дела, в одно из Харьковских райотделов Нацполиции поступило заявление о том, что блогершу похитили и преступники требуют в качестве выкупа пять биткоинов (около 4,5 млн грн). Правоохранители отследили по номерам машину, в которой "Тигру" увезли и обнаружили ее местонахождение в Киеве. Оперативники выехали в столицу и заметили, что средства с банковской карты похищенной списываются в магазинах и ресторанах в обычном режиме.

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"По ходу дела мы выяснили, что с этой карты кто-то хочет арендовать автомобиль и успели установить в нем "прослушку". Оказалось, что у Якименко уже несколько лет есть любовник из Москвы, который купил ей недвижимость в Эмиратах, автомобили марок "Bentleу" и "Porsche Macan", оплачивает дорогие поездки и в принципе содержит. Но тут у нее появился парень, в которого она влюбилась и оба ребят решили таким образом "поиметь" с богача еще денег", — рассказал автор публикации.

В ходе мошеннического плана влюбленные уехали в Киев и продолжили "прожигать" деньги российского "папика", даже не удосужившись их обналичить. В результате парочку задержали и отправили под стражу.

"Суд постановил залог в 3 млн грн, деньги у Якименко есть, но снять их с карты она, увы, не может", – заключил автор, пожелав зрителям не брать дурного примера с гламурных светских львиц с неуемным аппетитом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ривне блогерша ради хайпа устроила дефиле по троллейбусу в обнаженном виде.