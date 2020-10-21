Харьковчанку, отрезавшую голову дочери, признали невменяемой
Трагедия произошла в Харькове 30 апреля 2020 года
Татьяна Пьянова нанесла своей дочери Кристине более 20 ударов ножом
Затем отрезала девочке голову
Женщину, убившую дочь и носившую ее отрезанную голову в пакете, суд признал страдающей хроническим психическим заболеванием.
По мнению судей, болезнь лишила подозреваемую возможности осознавать свои действия, сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет харьковская медиа-группа "Объектив".
По решению суда убийцу принудительно госпитализируют в психиатрическое учреждение со строгим режимом. Сейчас Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней.
По информации Чубенко, предварительное расследование не установило причастность других лиц к этому преступлению.
Как сообщал OBOZREVATEL:
невменяемую обнаженную женщину с пакетом, в котором лежала человеческая голова, задержали 30 апреля в 05:30 в Харькове.
При этом она бросалась на полицейских. В погоне принимало участие четыре экипажа полиции.
Оказалось, что в пакете находилась голова дочери-подростка неадекватной женщины. Обезглавленное тело девочки обнаружил ее дядя и заявил в полицию.
Убийцей оказалась 38-летняя жительница села Подворки Татьяна Пьянова.
Дядя убитой дал показания полиции. Он рассказал, что семья жила бедно, но женщина постоянно работала. Что касается погибшего ребенка, то девочка, как утверждает мужчина, всегда хорошо выглядела.
Убийство шокировало и соседей семьи. По их словам, женщина была вменяемой и от нее никто такого не ожидал.