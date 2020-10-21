Харьковчанку, отрезавшую голову дочери, признали невменяемой

Женщину, убившую дочь и носившую ее отрезанную голову в пакете, суд признал страдающей хроническим психическим заболеванием.

По мнению судей, болезнь лишила подозреваемую возможности осознавать свои действия, сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко, пишет харьковская медиа-группа "Объектив".

По решению суда убийцу принудительно госпитализируют в психиатрическое учреждение со строгим режимом. Сейчас Пьянова содержится в СИЗО до истечения срока на апелляционное обжалование – 30 дней.

По информации Чубенко, предварительное расследование не установило причастность других лиц к этому преступлению.

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