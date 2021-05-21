Харьковчанку, назвавшую б*длом людей в вышиванках, уличили в работе вебкам-моделью. Фото 18+

Жительница Харькова Евгения Бабкова, которая оскандалилась, назвав марш вышиванок "парадом быдла", заявила, что работает в IT-сфере. В сети, однако, появилась информация о том, что род деятельности девушки может отличаться от заявленного – она якобы работает вебкам-моделью и занимается эскортом.

Такие сообщения были замечены в ряде Telegram-каналов. Там также были опубликованы фото, на которых якобы запечатлена Бабкова (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Ранее, в 2016 году, Евгения хотела устроиться работать переводчиком или редактором, о чем свидетельствуют данные ее резюме. Она отмечала, что имеет опыт в написании и переводе статей.

В 2017 году девушка также опубликовала свою анкету как начинающая модель и актриса на сайте Acmodasi. Харьковчанка уточнила, что занимается пением и танцами, а также указала наличие нескольких видимых татуировок. Рисунки на ее теле совпадают с теми, которые видны на снимках вебкам-модели.

"Могу с уверенностью сказать, что я общительная и по словам многих, довольно харизматична. Есть опыт в позировании, часто участвовала в фотосъемках, уверенно чувствую себя перед камерой. Готова часами находиться на фотосъемках(поскольку, на рекламных съемках и киносъемках еще не бывала),поскольку безумно люблю внимание и камеру (как бы странно это не звучало)", – написала в анкете Евгения.

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