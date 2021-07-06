Харьковчанин купил сосиску в тесте с 'сюрпризом'. Фото

В известной сети супермаркетов Харькова мужчина купил сосиску в тесте и не глядя начал есть. Ощутив странный вкус продукта, он разломил булку и увидел, что сосиска, мягко говоря, не первой свежести.

Как сообщил автор публикации в Telegram-канале "Харьковская Салтовка", булочное изделие и сама сосиска были густо покрыты плесенью и грибком. От чувства, что большую часть сдобы он уже съел, харьковчанину стало не по себе.

"Вчера днём купил себе сосиску в тесте в магазине "Посад", который находится на Киргизской, 15/30. Продавец мужчина продал мне вот такой продукт. Пожалуйста, покажите это людям, чтобы они были аккуратны", – указано в сообщении с прикрепленными фотографиями выпечки.

Видео дня

В самом супермаркете этот инцидент пока не комментируют.

Как сообщал OBOZREVATEL, к сожалению практически все торговые сети и объекты Украины практикуют продажу просроченной рыбы.