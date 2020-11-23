В Харькове с 6 этажа "Госпрома" выпала женщина, перенесшая COVID-19. Фото и видео

В центре Харькова в понедельник, 23 ноября, из окна здания "Госпрома" выпала женщина.

Как передает "Суспільне", погибшая, предварительно, работала в областном управлении Пенсионного фонда. Ранее она перенесла коронавирус, передает "Подія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Женщина выпала из окна шестого этажа, на этом же этаже находился ее кабинет. Ей было 52 года.

Сообщение о том, что под окнами четвертого подъезда обнаружено тело, поступило к полицейским в 11:15. Копы осмотрели место инцидента, изъяли вещественные доказательства, опросили коллег погибшей и свидетелей.

Местный портал Vgorode пишет, что сотрудница Пенсионного фонда выпала из окна в 08:00, но скорую вызвали только через три часа. Об этом рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Он добавил, что женщина погибла сразу после падения.

Директор производственно-эксплуатационного предприятия "Госпром" Николай Чехунов комментировать ситуацию отказался.

Сведения о смерти женщины внесены в ЕРДР по части 1 статьи 115 УК с пометкой "самоубийство".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове 19-летний парень, выкрикивая "Аллах акбар", разбил окно в здании областной администрации. Нарушителя задержали.