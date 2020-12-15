Под Харьковом поймали мужчину из "ЛНР", возившего людей на Донбасс через Россию. Фото

В Харьковской области разоблачили организованную жителем "ЛНР" схему нелегальных пассажирских перевозок из временно оккупированного Донбасса через территорию России.

Злоумышленник собственными микроавтобусами обеспечивал рейсы в Харьков. Об этом на своей странице в Facebook 15 декабря сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ на Харьковщине Владислав Абдула.

Служба безопасности установила, что микроавтобусы пересекали границу Украины и РФ на временно неподконтрольных пунктах пропуска "Изварино" и "Должанский".

Кроме того, житель Луганской области перевозил деньги в "Л/ДНР". По заказу "клиентов" он снимал с банковских карточек социальные выплаты, предназначенные для переселенцев, и провозил наличные на оккупированные регионы.

Подозреваемого задержали "на горячем", когда он в очередной раз перевозил граждан через государственную границу Украины.

У него изъяли десятки карт украинского государственного банка с распечатками об остатках сумм на счетах и ​​пин-кодами.

Мужчине сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 УК. Его причастность к содействию "ЛНР", в частности в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований, проверяется.

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