Под Харьковом поймали мужчину из "ЛНР", возившего людей на Донбасс через Россию. Фото
В Харьковской области разоблачили организованную жителем "ЛНР" схему нелегальных пассажирских перевозок из временно оккупированного Донбасса через территорию России.
Злоумышленник собственными микроавтобусами обеспечивал рейсы в Харьков. Об этом на своей странице в Facebook 15 декабря сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ на Харьковщине Владислав Абдула.
Служба безопасности установила, что микроавтобусы пересекали границу Украины и РФ на временно неподконтрольных пунктах пропуска "Изварино" и "Должанский".
Кроме того, житель Луганской области перевозил деньги в "Л/ДНР". По заказу "клиентов" он снимал с банковских карточек социальные выплаты, предназначенные для переселенцев, и провозил наличные на оккупированные регионы.
Подозреваемого задержали "на горячем", когда он в очередной раз перевозил граждан через государственную границу Украины.
У него изъяли десятки карт украинского государственного банка с распечатками об остатках сумм на счетах и пин-кодами.
Мужчине сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 УК. Его причастность к содействию "ЛНР", в частности в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований, проверяется.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
СБУ установила, что чиновники отечественного предприятия наладили незаконный экспорт товаров военного назначения. В частности, они планировали вывезти из Украины составляющие зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".
В Одессе Служба безопасности пресекла деятельность сети нелегальных call-центров, которые работали на компании из России, финансирующие "Л/ДНР".
Контрразведка СБУ разоблачила трех украинцев-наемников "ДНР", которые воевали против подразделений АТО и ООС на Донбассе. Фигуранты были объявлены в международный розыск.
На Львовщине СБУ задержала таможенников, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей под видом запчастей.