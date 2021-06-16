На Харьковщине поймали мужчину, который с ножом напал на женщину на улице, изнасиловал и забрал деньги. Фото и видео
В Харьковской области 31-летний мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на улице и забрал у нее деньги. Злоумышленника оперативно поймали и сообщили ему о подозрении.
Как проинформировала пресс-служба на сайте областного ГУ Национальной полиции, преступление произошло 9 июня. Поймать подозреваемого копам помог неравнодушный местный житель. Во вторник, 15 июня, харьковчанин позвонил на линию 102 и заявил, что видит человека, похожего на разыскиваемого преступника (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Злоумышленником оказался житель поселка Старая Гнилица Чугуевского района, ранее судимый за нанесение телесных повреждений.
Отметим, что о преступлении заявила женщина-прохожая. Копы установили, что на пострадавшую 1987 года рождения мужчина напал с ножом, ранив ее в руку. Потерпевшая предложила ему деньги, он забрал 1800 гривен и изнасиловал ее.
Харьковская областная прокуратура в Facebook уточнила, что пострадавшая, возвращаясь с рынка домой, увидела мужчину, который стоял спиной к ней. Когда она проходила возле незнакомца, тот резко обернулся, схватил ее и, угрожая ножом, приказал отдать все драгоценности.
После того, как жертва отдала деньги, мужчина затащил женщину в кусты и изнасиловал. В этот момент мимо проходила девушка, которая напугала нападающего и он убежал.
На поиски злоумышленника были ориентированы правоохранители Харькова и области, в средствах массовой информации и соцсетях, в местах массового скопления людей были распространены ориентировки с его приметами.
В итоге мужчину поймали в Чугуеве. Операция по задержанию состоялась быстро, без пострадавших.
"За несколько минут правонарушитель уже общался с правоохранителями", – отметила пресс-служба.
Досудебное расследование начато в уголовном производстве по ч. 1 ст. 152 (изнасилование), ч. 1 ст. 187 (разбой) УК. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
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Комментарий задержанного – с 2:00:
Как ранее писал OBOZREVATEL, в одном из хостелов Харькова 43-летний мужчина изнасиловал 17-летнюю девушку, которая жила в соседней комнате. После совершенного злоумышленник скрылся с общежития.