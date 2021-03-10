В Харькове подростки развязали драку с мужчиной из-за замечания. Видео

В Харькове группа подростков до 16 лет якобы напала на мужчину и избила его в ответ на сделанное замечание.

Об этом сообщил местный Telegram-канал "Netipichnyi_Kharkov", который опубликовал соответствующее видео во вторник, 9 марта. Заявляется, что несовершеннолетние якобы были нетрезвыми (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Инцидент случился в дворе дома по улице Героев Труда, 29. Подростков было около 15.

По данным Telegram-сообщества, несовершеннолетние зацепили авто местного жителя, который вышел и сделал им замечание.

За это они "решили на него напасть, параллельно пару раз спустив на асфальт за ноги", сказано в сообщении. На призывы успокоиться дети якобы не реагировали.

Добавим, на кадрах, снятых, очевидно, из окна дома, видно потасовку, которая произошла на улице возле белого буса. Какая-то девочка из толпы кричала и призывала знакомого успокоиться, но оппоненты продолжали драку.

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