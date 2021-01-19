Под Харьковом парней, привязавших санки-"ватрушки" к автомобилю, сбила встречная машина. Видео 18+

В Харьковской области двух парней, которые катались на надувных санках (тюбинге) на дороге, сбила машина.

Инцидент произошел в городе Люботин. Роликом, который сняли друзья пострадавших, поделился Telegram-канал IN UA (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Авария случилась в темное время суток, однако не уточняется, когда именно.

Как видно на обнародованных кадрах, два парня на довольно высокой скорости ехали по проезжей части, прицепив свои санки-"ватрушки" к авто. Компания веселилась, громко смеялась, а автор ролика "подначивал" парней и матерился.

В какой-то момент санки занесло в левую сторону, где как раз проезжала машина. На видео слышно звук удара и чей-то вскрик. Товарищи бросились пострадавшим на помощь.

Вероятно, один из парней начал задыхаться. Его друзья пытались вытащить ему язык, один из них кричал, чтобы кто-то вызвал скорую.

О состоянии здоровья пострадавших информации нет.

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