Под Харьковом парней, привязавших санки-"ватрушки" к автомобилю, сбила встречная машина. Видео 18+
В Харьковской области двух парней, которые катались на надувных санках (тюбинге) на дороге, сбила машина.
Инцидент произошел в городе Люботин. Роликом, который сняли друзья пострадавших, поделился Telegram-канал IN UA (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Авария случилась в темное время суток, однако не уточняется, когда именно.
Как видно на обнародованных кадрах, два парня на довольно высокой скорости ехали по проезжей части, прицепив свои санки-"ватрушки" к авто. Компания веселилась, громко смеялась, а автор ролика "подначивал" парней и матерился.
В какой-то момент санки занесло в левую сторону, где как раз проезжала машина. На видео слышно звук удара и чей-то вскрик. Товарищи бросились пострадавшим на помощь.
Вероятно, один из парней начал задыхаться. Его друзья пытались вытащить ему язык, один из них кричал, чтобы кто-то вызвал скорую.
О состоянии здоровья пострадавших информации нет.
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Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января на Харьковщине в городе Богодухов полицейский батальона конвойной службы Нацполиции сбил пешехода, который переходил дорогу, и скрылся с места происшествия. Вероятного 22-летнего виновника аварии вскоре нашли.
Ранее украинка похвасталась в социальных сетях видео того, как она стреляет из огнестрельного оружия на улицу Харькова из окна многоэтажки.