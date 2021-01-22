У людей не было никакого шанса оттуда выбраться, – министр о пожаре в Харькове

Смертельный пожар в нелегальном доме престарелых в Харькове, унесший жизни 15 человек, произошел на втором этаже, из которого не удалось никому выбраться.

"Все, кто там был, все погибли", – сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев в эфире "Свободы слова Савика Шустера". Трансляция велась в YouTube. Судя по его словам, спаслись только те люди, которые в момент ЧП находились на первом этаже.

Министр добавил, что на окнах дома были решетки. "То есть, не было никакого шанса оттуда выбраться тем, кто там был. Мы понимаем, что это маломобильные люди", – сказал Чернышев.

Он также сообщил, что расследование трагедии должны завершить до 19 февраля.

Трансляция программы:

Как писал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в нелегальном доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.