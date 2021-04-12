ГУР Минобороны – о похищении Чауса: это провокация спецслужб РФ для дискредитации разведки
В Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил в комментарии "Громадському".
"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – сказал Андрей Черняк.
Таким образом в Минобороны отреагировали на общее расследование "Слідство.інфо" и RISE Moldova, в котором говорится о том, что к похищению Чауса якобы причастны как минимум два человека, связанных с ГУР, и еще один экс-сотрудник Нацполиции Украины.
Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.
Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.
Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.
Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Это обсуждалось во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2016 года Чауса задержали с поличным при получении взятки в размере $150 тысяч за якобы вынесение решения в пользу торговца наркотиками.
Судья спрятал часть денег в стеклянные банки, которые закопал в огороде. Соломенский районный суд Киева принял решение об аресте квартиры и автомобиля Чауса. Однако он бежал в оккупированный Крым, а оттуда – в Молдову.