ГУР Минобороны – о похищении Чауса: это провокация спецслужб РФ для дискредитации разведки

В Министерстве обороны Украины опровергли возможную причастность сотрудников разведки к похищению в Молдове украинского судьи-беглеца Николая Чауса и заявили о причастности к делу России.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил в комментарии "Громадському".

"Мы опровергаем информацию о причастности Главного управления разведки к похищению Чауса. Мы считаем, что это провокация российских спецслужб по дискредитации военной разведки Украины и для того, чтобы поссорить два братских народа", – сказал Андрей Черняк.

Таким образом в Минобороны отреагировали на общее расследование "Слідство.інфо" и RISE Moldova, в котором говорится о том, что к похищению Чауса якобы причастны как минимум два человека, связанных с ГУР, и еще один экс-сотрудник Нацполиции Украины.

Напомним, что об исчезновении Чауса стало известно 3 апреля. Это произошло в центре Кишинева. 4 апреля в сети появилось фото с якобы Чаусом, которого вывезли на территорию Румынии.

Супруга судьи заявила, что ее мужа якобы похитили из-за того, что он собирался вернуться в Украину и дать важные показания. Женщина выразила уверенность в том, что дело о взятке Чауса было сфабриковано, а сама взятка – это провокация НАБУ. Кроме того, она усомнилась в том, что судью действительно вывезли в Румынию.

Позднее в МВД Молдовы заявили о задержании первого подозреваемого в похищении судьи Чауса, а 8 апреля появилось фото двух фигурантов расследования.

Парламент Молдовы рассмотрит вопрос о создании следственной комиссии по выяснению обстоятельств похищения украинского судьи Николая Чауса. Это обсуждалось во время переговоров между министрами иностранных дел Украины и Молдовы 7 апреля.

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