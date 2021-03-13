Грымчак: Путин готов под видом миротворцев ввести войска на Донбасс

Кремль изменил стратегию по Украине, поэтому уже в ближайшее время на Донбассе возможно обострение. Не исключен вариант открытого ввода на украинскую территорию российских войск под флагом миротворцев ООН, а также применение против ВСУ военной авиации страны-агрессора.

В сложившейся ситуации украинской армии следует готовиться к провокациям и срочно наращивать средства противовоздушной обороны. Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

– Мы видим определенную активизацию на Донбассе. Так что, с наступлением тепла боевики будут работать как-то иначе? Возможно, даже пойдут в наступление?

– Прежде всего я хотел бы напомнить, что на прошлой неделе было заявлено, что так называемая народная милиция получила разрешение на предварительное открытие огня. То есть перемирие уже давно не всеобъемлющее.

То, что обострение возможно – если честно, такие ожидания были каждый раз после окончания зимы. Условно говоря, дороги подсохнут, и можно рассчитывать, что обострение будет.

У меня нет разведданных с нашей стороны, но, насколько я знаю, наши войска тоже готовятся для того, чтобы, если будет какая-то провокация, отвечать на нее.

Хотя, на мой взгляд, последние сообщения со стороны пропагандистов, а также чуть ли не официальных лиц Российской Федерации свидетельствуют о том, что, если начнется обострение, то могут быть нанесены удары и по Киеву, и по нашим частям.

На сегодня РФ не в лучшем состоянии – и внутренне, и внешне. Если еще пару недель назад я считал, что обострения, скорее всего, не будет, потому что Россия не пойдет на это до начала запуска "Северного потока-2", то сегодня они поняли, что он, скорее всего, не заработает. Сдерживающее обстоятельство исчезло.

Поддержка власти России достаточно высока, но падает. А осенью состоятся выборы в Госдуму. Поэтому нужно, чтобы население опять не смотрело в холодильник, а смотрело в телевизор, понимало, что все вокруг враги и следует объединиться вокруг лидера и его партии.

Поэтому я думаю, что нашим войскам надо готовиться к провокации, которая, возможно, будет, как только потеплеет.

– Действительно, раздавались призывы ударить чуть ли не по нашей столице. Но насколько это реалистично? Насколько Россия готова поднимать ставки?

– Россия на сегодняшний день находится под санкциями, и они усиливаются. РФ почти открыто заявляет – еще не на самом высоком уровне, но на достаточно высоком – о том, что "мы разорвем все связи с Европейским Союзом и западным миром".

Я несколько дней смотрел программы российского телевидения – они готовят свое население к быстрому усугублению финансовых, продовольственных проблем в стране именно потому, что "кругом враги, и они нас всячески преследуют".

Поэтому, по большому счету, сегодня у России нет особых причин, чтобы не поднимать ставки. Они могут поднять ставки. Особенно на Донбассе. Этого следует ожидать. Как только они поймут, что все их планы вдавливания этих "республик" в тело Украины не будут реализованы на их условиях, они пойдут по пути обострения.

Возможно, даже по пути официального ввода своих войск на территорию ОРДЛО. Они об этом официально заявляют. Они уже открыто обсуждают, что нужно ввести так называемых российских миротворцев, чтобы остановить эскалацию. То есть повторить то, что было в Осетии, в Абхазии, в Приднестровье.

– Официальный ввод российских войск будет означать объявление войны Украине? Или здесь уже начинается политически-дипломатическая эквилибристика?

– В марте 2014 года российская Госдума дала разрешение на использование российских войск на территории Украины. Это было официально, по представлению президента Путина. Поэтому я думаю, что они могут на это пойти – именно под флагом миротворцев.

В 2014 году на территории Российской Федерации нашей разведкой было зафиксировано несколько подразделений, в которых техника была окрашена в цвета миротворческих сил ООН. То есть фактически эти подразделения готовились зайти как миротворцы на территорию Украины.

Тогда не сложилось, а сегодня такой вариант возможен. Они хотят зайти именно как миротворцы, хотя и без согласия Украины.

– Мы говорим о сухопутных войсках. А авиацию в случае ответа ВСУ они могут применить для защиты своей армии, перекрашенной под миротворцев?

– Мы не воюем с использованием авиации с сентября 2014 года, когда были достигнуты Минские договоренности. Если посмотреть, то для прикрытия своих войск это теоретически возможно, но это уже прямое военное вторжение. Авиация пока в список миротворческих сил не входит – кроме определенных вертолетов, которые перевозят продукты. Это во-первых.

Во-вторых, напомню, что летом прошлого года у некоторых наших бригад противовоздушной обороны Государственным бюро расследований были изъяты клинсторы – приборы, которые, условно говоря, были закуплены незаконно в РФ. Фактически это секретное оружие, которое получила наша разведка. Их изъяли, переписали номера.

Я не знаю, каким образом это восстановили, так как вся система противовоздушной обороны Украины должна быть готова. Даже если этого не произойдет, готовность должна быть. Год назад возможности ПВО были существенно снижены.

Оборудование вернули, уголовное производство закрыли, но есть такая интересная вещь, как номера. Каждый номер можно отследить – где он произведен, какие у него параметры. Это уже ставит под угрозу воздушное пространство Украины.

Тогда высшее руководство страны не отреагировало на эти события, а сегодня нужно реагировать быстро. Возможно, даже идти на прямые договоренности с нашими союзниками о срочной поставке систем ПВО. Например, в США лучшие системы ПВО Patriot.