Грымчак спрогнозировал участие Эрдогана в 'Крымской платформе'

Украина может рассчитывать на привлечение Турции в "Крымскую платформу" по объективным причинам. Тот факт, что Турция поддерживает с Россией отношения, не является определяющим.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак. "Я думаю, что Эрдоган согласится", – отметил он.

По мнению Грымчака, периодические встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным не следует переоценивать.

"Да, он встречается с Путиным, даже улыбается ему, но это не мешает ему действовать в Азербайджане и в других местах, сбивать российские самолеты, которые залетают на территорию Турции и тому подобное", – сказал экс-замминистра.

Он добавил, что интересы Турции и России столкнулись и в войне в Сирии. "В Сирии идут достаточно серьезные боевые действия. Недавно, условно говоря, пророссийские силы атаковали турецкие и были отбиты. Я напомню, что турки принимали активное участие в войне в Ливии", – сказал Грымчак.

Напоследок он напомнил, что "Турция на всех уровнях официально заявила, что никогда не признает Крым российским. Думаю, что из этого и нужно исходить".

Как писал OBOZREVATEL, посол Франции в Украине сообщил, что эта страна готова присоединиться к "Крымской платформе". Предварительная дата проведения саммита – 23 августа текущего года.