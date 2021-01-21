Грымчак: сделав шаг в ТКГ, Кремль будет вынужден выводить войска с Донбасса

Главарь террористической "ДНР" Денис Пушилин считает, что Донбасс ждет судьба Крыма – мол, он движется в ту же сторону, к России. Сейчас о "присоединении" речь не идет, но и выходить с оккупированных восточных областей Кремль пока не планирует. Прежде всего, потому что ОРДЛО – главный рычаг влияния РФ на руководство Украины.

Переговоры в Трехсторонней контактной группе не продвигаются даже в обычных гуманитарных аспектах. Ведь если Москва начнет конструктивный диалог, то будет вынуждена сделать и следующий шаг – вывести свои войска из Украины.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Далее приводим прямую речь политика.

Они могут хотеть все что угодно. Но господин Пушилин, условно говоря, это человек, который контролирует свой кабинет. Может, еще приемную. Все остальное в этих так называемых республиках контролируют совсем другие люди, хотя и с такими же паспортами, как у господина Пушилина, и с регистрацией на территории РФ.

Господин Захарченко тоже в свое время попытался создать так называемую Малороссию. Как ни странно, через пару месяцев он сходил в кафе "Сепар", и на этом все кончилось [загадочно погиб в результате взрыва]. Я допускаю, что и здесь такие варианты возможны.

Если России делать нечего, они могут поменять Пушилина, но руководитель оккупационной администрации по своему статусу не может ничего решать. Присоединиться к России – не присоединиться, передвинуть батальон с одной позиции на другую или еще что-то... Это не его функции. Он там для того, чтобы быть лицом "МММ "ДНР", так сказать.

В последнее время я довольно внимательно наблюдаю за тем, что происходит с советниками "нормандского" формата, в целом с общей ситуацией – не только с нами, но и с Приднестровьем, Осетией, Абхазией и тому подобным.

Я могу сказать, что пока Россия не дошла до той стадии, когда она могла бы отказаться от содержания этих оккупированных ею территорий.

За все время войны было несколько раз, когда они якобы были уже готовы покинуть Донбасс, но сегодня они не готовы. Даже при том, что они несут большие финансовые, экономические издержки, что продолжаются санкции.

Почему? Потому что для них, по большому счету, ОРДЛО – рычаг влияния на Украину и на ее руководство. Они имеют и другие рычаги, и свою агентуру, и своих полезных идиотов, которых они используют втемную, и многое другое. Но ОРДЛО – это крайний рычаг, который позволяет в любой момент затухающий конфликт невысокой боевой интенсивности превратить в горячий. И это может привести к каким-то изменениям позиции нынешнего руководства Украины.

Я думаю, что они этот рычаг держат на всякий случай.

Если посмотреть на происходящее в Трехсторонней контактной группе, то фактически РФ не выполняет даже то, что было договорено в "нормандском" формате и блокирует даже такие шаги, как обмен пленными, доступ "Красного Креста" к заключенным и многие другие вещи, которые на сегодняшний день можно было бы сделать.

Но они этого не делают, потому что дальше надо делать следующий шаг – выводить свои войска. Поэтому они полностью блокируют даже эти небольшие шаги.