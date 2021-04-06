Украина должна защищать своих граждан, независимо от того, в какой стране находятся преступники, нанёсшие ущерб жизни и здоровью украинцев!

27 июля прошлого года, около 14:00, водитель автомобиля "Лексус RХ350", гражданин Франции Рашид Анані, 1972 г.р., находясь в процессе обгона, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Рено".

В результате столкновения автомобиль "Лексус" разорвало пополам.

Двое девочек, дочери Натальи Тройнюковой, 16-летняя Майя и 13-летняя Юлия погибли в этой страшной автокатастрофе.

Водителя, гражданина Франции, совершившего это непредумышленное убийство эвакуировали медицинским самолётом во Францию. Он выжил, сменил все телефоны и пытается избежать уголовной ответственности за то, что лишил жизни детей.

Но так не будет!

Вчера, вместе с Генеральным Прокурором Ириной Венедиктовой, встретились с Натальей Тройнюковой, матерью пережившее самое страшное, что может быть в этой жизни - смерть двоих прекрасных дочерей.

Мы заверили Наталью, что гражданин Франции не избежит сурового наказания.

Рашиду Амани предъявлено подозрение. Генеральная прокуратура потребует выдачи Рашида Амани для суда в Украине.

Если Франция откажется выдавать своего гражданина для суда, мы потребуем суда над Рашидом Амани во Франции.

И в Украине и во Франции за непредумышленное убийство в результате ДТП закон предусматривает до 10 лет лишения свободы с возмещением всего морального и материального ущерба.

Мы не можем вернуть Наталья Тройнюковой жизни ее детей... И никто не знает почему Судьба оказалась так жестока.

Но Украина и государственная власть просто обязана добиться справедливости и осуждения для Рашида Амани, лишившего жизни двух детей и трусливо сбежавшего во Францию.

И мы сделаем это!

Прошу средства массовой информации и в Украине и во Франции держать это дело в прицеле своего внимания.

Ваша помощь в деле справедливого наказания подозреваемого в убийстве детей будет бесценной!

На фото : трусливо сбежавший от отвественности во Францию Рашид Амани; Наталья Тройнюкова с Майей и Юлей; последствия ужасной автокатастрофы.

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