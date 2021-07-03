В Госпогранслужбе рассказали об обстановке на границе с Беларусью после угроз Лукашенко

В Госпогранслужбе Украины отчитались: ситуация на границе с Беларусью после заявления самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко о ее полном перекрытии не менялась. За 2 июля – в канун выходных – пассажиропоток даже немного вырос.

О текущей ситуации 3 июля сообщил начальник отдела коммуникации со СМИ администрации Государственной пограничной службы Олег Бойко. В эфире телеканала "Украина 24" он рассказал, что в субботу продолжался ритмичный пассажиропоток, а днем ранее, в пятницу, количество людей, которые пересекали границу, выросло. Это связанно с выходными.

"Единственное, что вечером [2 июля] по линии оперативно-дежурной службы белорусские пограничники проинформировали наших, что переходят на усиленный режим службы", – указал Бойко.

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Как пояснил он, на пропуск граждан это не повлияло. Кроме того, такой режим – нормальная практика. Он обычно вводится из-за праздников или других событий, а 3 июля в Беларуси как раз отмечают День Независимости.

"Это не что-то экстраординарное", – подчеркнул представитель украинской Госпогранслужбы.

Также он отметил: обвинения Лукашенко в том, что из Украины в РБ якобы контрабандой доставляют оружие, звучали уже не впервые, но подтверждений таких заявлений не было.

По словам Бойко, граждане, которые въезжали или выезжали из Беларуси, никаких жалоб не озвучивали. Для более детальной проверки их не задерживали.

"Мы увеличили свое присутствие с августа прошлого года, несем охрану границы в усиленном режиме. Если с белорусской стороны там будет больше людей, обеспечивающих порядок, это только к лучшему", – добавил он.

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