Тхэквондист под прикрытием: известный "меценат" с украинским паспортом готовит убийц для "горячих" точек

В свое время журналисты издания OBOZREVATEL активно изучали российскую агентуру в "ДНР". Когда на радары редакции попался боевик Игорь Безлер по прозвищу "Бес", в его орбите время от времени всплывала фамилия некоего Александра Шлычкова: от него приезжали "спортсмены" для участия в тех или иных операциях, сообщали тогда наши источники.

В России Шлычков – известный человек, якобы занимается благотворительностью и развивает спорт, обучает вооруженные силы РФ. На самом же деле он уже десятки лет работает в тесной связке со спецслужбами и, как уверяют собеседники из разведки, готовит боевиков для "миссий" по всему миру. И каким же было наше удивление, когда мы узнали, что у г-на Шлычкова до сих пор имеется украинское гражданство и свежие украинские паспорта.

О том, что удалось выяснить о Шлычкове, как он связан с Безлером и зачем ему украинское гражданство – читайте в расследовании.

Главное из текста:

Александр Шлычков – российский гражданин, военный в отставке, который долгое время находился на территории Донецка еще до войны с Россией;

Шлычков возглавляет спортивные ассоциации, якобы занимается общественной и благотворительной деятельностью, активно дает интервью в СМИ и путешествует по миру;

меценат тщательно скрывает национальный украинский паспорт и паспорт для выезда за границу;

Шлычков готовит "военную полицию МО РФ", которую после отправляют в Сирию и в "ДНР";

после смены власти в Молдове он отправился в Кишинев для "обучения своим боевым искусствам";

по информации собеседников , Шлычков может готовить боевиков на территории Воронежа;

украинские правоохранители до сих пор не обратили внимание на гражданина, который работает на вражескую армию.

"Меценат" и "спортивный деятель" Александр Шлычков активно дает интервью, пропагандирует боевые искусства, помогает россиянам с инвалидностью, возглавляет ассоциации боевых искусств, вещает на общественном телеканале РФ. Но все это лишь ширма. OBOZREVATEL несколько месяцев подробно изучал деятельность Шлычкова, общался с осведомленными собеседниками в украинской разведке и выяснил главную задачу "мецената".

Первое, что стоит знать, Шлычков – член Общественного совета при начальнике Главного управления военной полиции Минобороны РФ, российский военный, который внедряет боевые методики в вооруженных силах страны-агрессора – гражданин Украины. У него есть сразу два гражданства (и российское, и украинское), о чем свидетельствуют опубликованные ниже документы.

В ходе расследования удалось выяснить серию и номер его украинского паспорта (ВК № 720067). Мы проверили документ в системе Миграционной службы и он оказался действительным. Кроме того, 7 июня 2012 года он получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу (загранпаспорт, серия ЕР № 040523).

Шлычков – очень известная фигура в российских силовых подразделениях. Прежде всего тем, что он проводит физическую подготовку российских боевиков в "горячие точки": о некоторых, как Сирия, сообщается официально, о других ("ДНР") главным образом рассказывают украинские разведчики. В частности, Шлычков придумал систему "Золотой треугольник", которую преподавал в Главном управлении военной полиции Минобороны РФ. Он даже официально вписан членом общественного совета этого управления. Именно военную полицию россияне ввели в Сирию (об этом сообщал телеканал МО РФ "Звезда"). Их задача, якобы, защищать объекты, военных, обеспечивать правопорядок. На самом деле, они – обученные боевики, которых отправляют на территорию иностранных государств выполнять специальные задания российских властей.

Шлычков после Суворовского училища в Москве по какой-то причине отправился получать высшее образование в Украину. Он окончил Донецкое военно-политическое училище.

С 1983-го по 1985-й Шлычков воевал в Афганистане вместе с Игорем Безлером – который через несколько десятилетий принял непосредственное участие в военных действиях РФ против Украины, и который не скрывает своей причастности к российскому ГРУ.

Затем, согласно опубликованной в "Википедии" биографии Шлычкова, он обучался в Корее и вернулся в Воронеж, где развивал тхэквондо. Но это только официальная его биография. На самом деле, в это же время он находился в украинском Донецке. Как утверждают высокопоставленные собеседники OBOZREVATEL в украинской разведке, Шлычков, как и Безлер, будучи агентами ГРУ, долгие годы официально жили на Донбассе, и, не исключено, готовили плацдарм для будущего захвата. Украинская графа в биографии Шлычкова практически не упоминается, он скрывает этот период жизни также, как и свое гражданство.

Однако, как удалось выяснить, найти след "мецената" не так уже и сложно. В результате журналистского расследования удалось установить: Александр Шлычков был прописан на ул. 50-летия СССР, 164 в Донецке, получал зарплату на украинском предприятии "Роникс" и получил одновременно с российским и украинское гражданство. Примерно в то же время в российском Воронеже он создал частное охранное предприятие "Барс Плюс", и по всей России якобы популяризировал боевые искусства. Поэтому логично было бы предположить, что "тхэквондист под прикрытием" на самом деле развивал базу для обучения российских боевиков.

В подтверждение этой гипотезы назовем один факт: в прошлом году, когда в парламенте Молдовы пророссийские политики потеряли большинство, "меценат" неожиданно решил "ознакомить" с новыми единоборствами местных жителей и прибыл в Кишинев. Кроме того, с помощью украинского паспорта он мог беспрепятственно путешествовать по странам ЕС, в любой момент легально может приехать и в Украину.

"Золотой треугольник", как и благотворительный фонд Шлычкова, стали прикрытием для него в плане истинных целей деятельности тренировочных центров на территории Российской Федерации. В первую очередь, речь, конечно, о "натаскиваниии" спецов под задачи на оккупированном Донбассе и в Сирии", – утверждает собеседник OBOZREVATEL. За это Александр Шлычков постоянно получает награды от Министерства обороны Российской Федерации, оставаясь при этом и гражданином Украины.

Он готовил военных в Сирию, работал с Безлером, долгое время находился в Донецке, поставляя туда обученных боевиков. Одной этой информации уже достаточно для того, чтобы украинские правоохранители начали расследование преступлений своего же гражданина – Александра Шлычкова. Но вместо суда и розыска "меценат" с двумя гражданствами (родным российским и полученным украинским) путешествует по миру и рассказывает о важности "спорта в формировании молодежи".

OBOZREVATEL публично обращается к СБУ, украинским расследователям, "Миротворцу" с просьбой обратить внимание на деятельность гражданина Украины Александра Шлычкова.

Продолжение следует...