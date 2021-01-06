Государство понесло миллионные убытки на строительстве военных казарм в Донецкой области

При строительстве военных казарм в Донецкой области государству нанесено более 3 млн грн убытков, Госбюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении экс-чиновнику Вооруженных сил Украины.

Об этом заявила пресс-служба ГБР. Бывшего начальника Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления ВСУ подозревают в небрежном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия, совершенном в условиях особого периода (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следователей теруправления ГБР в Полтаве, в 2018 году во время строительства четырех казарм в Бахмуте Донецкой области подрядчики вносили неправдивые сведения в акты приемки выполненных работ и справки об их стоимости. Объемы завышали, хотя фактически работы не выполнялись.

Экс-чиновник ВСУ не проверил внесенные в документы данные и безосновательно подписал акты выполненных работ, в результате чего государство понесло миллионные убытки.

Если вина бывшего военного будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

В ГБР уточнили, что в указанном производстве 29 декабря 2020 года следователи сообщили о подозрении руководителям трех предприятий-подрядчиков в присвоении государственных средств, совершенном организованной группой в особо крупных размерах и служебном подлоге официальных документов, повлекшем тяжкие последствия.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ГБР открыло производство в отношении сотрудников Голосеевского управления Национальной полиции в Киеве по фактам превышения ими служебных полномочий. Речь может идти о рейдерском захвате собственности.

Как стало известно из выписки из ЕРДР, полиция Голосеевского района якобы приняла одну из сторон в корпоративном конфликте.