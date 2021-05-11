Госизмена Медведчука и Козака: брифинг Венедиктовой и Баканова. Онлайн

Нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Также анонсирован брифинг руководства правоохранительных органов.

Ранее генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что у следствия достаточно оснований для того, чтобы изменить статус вышеуказанных лиц со свидетелей на подозреваемых. В то же время стало известно, что правоохранители пришли с обысками к Медведчуку (чтобы посмотреть все фото, видео и трансляцию, доскролльте страницу до конца)..

В чем конкретно подозревают нардепов:

признание российской оккупации Крыма;

содействие и непосредственное участие в передаче ценных документов, касающихся украинских недр (денежный эквивалент их ресурсов составляет 38 млрд грн);

попытка стать правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрытие сведений, содержащих гостайну;

создание "армии информационных клоунов" для собственных антиукраинских интересов.

На 18:00 был анонсирован брифинг Венедиктовой и главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, на котором они должны рассказать детали расследования.

OBOZREVATEL следит за тем, что происходит вокруг расследования против нардепов (онлайн-трансляция обновляется):

17:32 – Обыски у Медведчука еще продолжаются. OBOZREVATEL ведет трансляцию с места событий.

17:55 – В ОПЗЖ назвали подозрение Медведчуку и Козаку "политической расправой" и заявили, что партия продолжит свою деятельность.

18:10 – В Офисе генпрокурора уже подготовились к трансляции брифинга. Она будет вестись на их YouTube-канале.