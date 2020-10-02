Для госдачи Венедиктовой меняли закон: в Госуправлении делами оправдались экскурсиями

Изменения в законодательстве, после которых генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова въехала в госрезиденцию в Пуща-Водице, были нужны для "проведения экскурсий" и "общественных и культурных мероприятий".

Такое заявление сделала пресс-служба Государственного управления делами на запрос "Украинской правды". В материале издания отмечается, что в ГУД не ответили, кто, согласно закону, имеет право пользоваться резиденцией.

Также в ведомстве не сказали, на каком основании там жила генпрокурор. В Госуправлении заверили, что эти вопросы не относятся к компетенции ведомства. Запрос журналистов переправили непосредственно в комплекс отдыха "Пуща-Водица".

Как пояснили в ГУД, перечень объектов, которым присвоен статус государственных резиденций и государственных дач, а также порядок пользования ими утвержден постановлением Кабмина от 19 января 1994 года №18 "О государственных резиденциях и государственных дачах" (с ограниченным доступом).

"Постановлением Кабинета министров Украины от 19 июня 2020 года №506... с целью, в частности, обеспечения проведения экскурсий на таких объектах, а также общественных и культурных мероприятий было внесено изменение в вышеупомянутое постановление", – сказано в ответе пресс-службы.

В Госуправлении пояснили изменения закона для госдачи в Пуще-Водице. УП

Как сообщал OBOZREVATEL: