Для госдачи Венедиктовой меняли закон: в Госуправлении делами оправдались экскурсиями
Специально для Венедиктовой Кабинет министров выпустил постановление о возможности проживания в госрезиденции "Пуща-Водица"
Она переехала туда с семьей в июне 2020 года
Изменения в законодательстве, после которых генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова въехала в госрезиденцию в Пуща-Водице, были нужны для "проведения экскурсий" и "общественных и культурных мероприятий".
Такое заявление сделала пресс-служба Государственного управления делами на запрос "Украинской правды". В материале издания отмечается, что в ГУД не ответили, кто, согласно закону, имеет право пользоваться резиденцией.
Также в ведомстве не сказали, на каком основании там жила генпрокурор. В Госуправлении заверили, что эти вопросы не относятся к компетенции ведомства. Запрос журналистов переправили непосредственно в комплекс отдыха "Пуща-Водица".
Как пояснили в ГУД, перечень объектов, которым присвоен статус государственных резиденций и государственных дач, а также порядок пользования ими утвержден постановлением Кабмина от 19 января 1994 года №18 "О государственных резиденциях и государственных дачах" (с ограниченным доступом).
"Постановлением Кабинета министров Украины от 19 июня 2020 года №506... с целью, в частности, обеспечения проведения экскурсий на таких объектах, а также общественных и культурных мероприятий было внесено изменение в вышеупомянутое постановление", – сказано в ответе пресс-службы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
генеральный прокурор Ирина Венедиктова еще в июне 2020 года переехала с семьей жить в резиденцию президента Украины в Пуща-Водице.
1 октября Венедиктова признала, что проживает в государственной резиденции, и заявила о намерении вскоре ее покинуть.
Ранее стало известно, что заселиться в резиденцию генпрокурору было разрешено отдельным постановлением Кабмина.
Резиденция представляет собой двухэтажный особняк с личным озером на заднем дворе и теннисным кортом.
Журналисты заявили, что Венедиктова взяла дачу в аренду за сумму, которая в два раза меньше, чем это предусмотрено Государственным управлением делами.