Гордон заявил, что Зеленский знал заранее о его интервью с Гиркиным: Мендель отреагировала

Президент Украины Владимир Зеленский якобы заранее знал, что Дмитрий Гордон будет брать интервью у бывшего главаря "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) и так называемого прокурора Крыма Натальи Поклонской.

В интервью "Громадському" журналист заявил, что глава государства был посвящен в подробности. Однако пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель опровергла это.

"Я впервые об этом говорю: президент все это знал за полтора месяца до реализации. Он был посвящен в детали операции", – сказал Гордон.

Он добавил, что это была спецоперация украинских спецслужб, в частности Главного управления разведки.

"И это подтверждает утечка информации с материалами моей переписки с начальником ГУР генералом Василием Бурбой перед интервью", – отметил журналист.

В свою очередь Мендель в комментарии изданию опровергла заявление Гордона.

"Для Владимира Зеленского было таким же удивлением узнать об указанных вами интервью, как и для всей украинской общественности. Определять, есть ли в деятельности журналистов элементы нарушения Конституции, должны правоохранительные органы", – сказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Гордон взял интервью у Гиркина и Поклонской в мае 2020 года. Во время беседы они подтвердили совершение многих преступлений.

Журналист тогда заявил, что материалы интервью станут доказательствами по делу об аннексии полуострова и развязывании войны на Донбассе, которые он на флешках передал в Гаагу.

Также он отметил, что записывались они якобы в сотрудничестве с СБУ. Но в Службе безопасности Украины пояснили, что оба интервью – личная инициатива Гордона.