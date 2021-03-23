Гордон спрогнозировал месть Путина за закрытие каналов Медведчука

Татьяна Гайжевская
Татьяна Гайжевская
Расследования
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Гордон спрогнозировал месть Путина за закрытие каналов Медведчука

Президент РФ Владимир Путин наверняка будет мстить Украине за закрытие трех телеканалов, которые связывают с его кумом, одним из лидеров ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Но новые телеканалы нардепа будут немедленно блокироваться.

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL озвучил журналист Дмитрий Гордон. "У Украины очень много слабых мест, у украинской власти тоже, поэтому, думаю, у Путина широкий набор вариантов", – заметил он.

В то же время журналист добавил, что "в последнее время, благодаря решительным действиям президента Зеленского, слабых мест меньше".

Отвечая на вопрос, можно ли связывать эскалацию на Донбассе с отключением телеканалов Медведчука, Гордон заметил: "Он всегда идет на эскалацию на Донбассе, это его козырная карта. Я думаю, что тех действий, которые можно было бы от него ожидать, мы еще не видели".

Вместе с тем Гордон спрогнозировал, что любой новый телеканал, который будет создаваться "от имени и под эгидой Медведчука", будет немедленно блокироваться. В этом контексте журналист отметил, что в условиях войны апеллировать к понятиям демократии и свободы слова некорректно.

"В период войны – а между Украиной и Россией идет война, пусть не де-юре, но де-факто – я не стал бы думать о таких вещах. Мне сложно представить в фашистской Германии образца Второй мировой войны газету "Красная звезда" или "Правда". И я не могу представить в Советском Союзе в ту пору немецкие газеты. Или немецкое радио, которое бы вещало на советской неоккупированной территории. Это исключено", – подчеркнул Гордон.

Он добавил, что в Украине следует "тщательно отслеживать поклонников "русского мира", которые призывают к враждебным по отношению к Украине действиям", и "просто не давать им трибуну".

Как писал OBOZREVATEL, российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр предположил, что Путин готов расширять агрессию против Украины после санкций, введенных против Медведчука.

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