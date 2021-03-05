'Гопники какие-то, а не герои 'ДНР'. Кто и для чего устроил в России охоту на убийц и мародеров. Аудиоперехват

Российские СМИ после цикла расследований на OBOZREVATEL с аудиоперехватами разговоров "МГБшников" выпустили очередной сюжет, который должен был "привязать" украинские спецслужбы к преступлениям на территории РФ. Причем в качестве "экспертов" уже не стесняясь выступили сотрудники ФСБ. Тем временем в нашем распоряжении оказалось новое эксклюзивное аудио, которое сводит на нет эти попытки.

В этом аудиоперехвате, сделанном украинскими разведчиками, зафиксирован момент заказа похищения и ликвидации правой руки начальника Центра спецопераций так называемого Министерства госбезопасности "ДНР". Одним из фигурантов оказался сотрудник Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Подробнее – в нашем материале.

МЕСТЬ ПРЕДАННОГО

Одно из похищений, которое так беспокоит ФСБ, должно было произойти летом на территории РФ. Однако в августе 2020 г. сотрудники спецслужбы страны-агрессора задержали криминальную группировку россиян, которую впоследствии почему-то представили "украинскими шпионами".

Среди задержанных оказался, как выяснил OBOZREVATEL, и гражданин РФ Вадим Долгов.Он был первым помощником действующего начальника Центра спецопераций "МГБ ДНР" Василия Евдокимова ("Ленин") с начала российской агрессии. А знакомы они были задолго до войны – еще с 90-х годов.

Долгов (позывной "Пенсионер") был отправлен из Донецка в Россию – в дом Евдокимова на Алтае – после того, как его "подсидел" Роман Волянюк ("Хакер"). На сегодняшний момент именно он является реальной правой рукой главаря "ЦСО МГБ" – доверенным лицом, которое ведет личные финансовые и хозяйственные дела семьи Евдокимова в основном на территории РФ.

Благодаря проведенной украинскими разведчиками спецоперации по негласному проникновению в дом Евдокимова на Алтае и появилась техническая возможность для "получения" аудиоперехватов разговоров. А обиженный на "Ленина" Долгов разговаривал много.

Дело в том, что путь в "ДНР" Долгову был напрочь закрыт. Как бы ни было смешно, но там его "поставили на растяжку": объявили в розыск из-за "незарегистрированного оружия".

Причем сложившаяся ситуация полностью устраивала его "шефа": Долгов не путался под ногами, не мог навредить новому "фавориту" начальства и вынужден был безвылазно сидеть в Алтайском крае РФ, присматривая за домовладением "Ленина".

Однако отношения Долгова и Евдокимова сильно ухудшились и в ближайшее время служивший много лет верой и правдой "Пенсионер" должен был оказаться на улице.

И тогда Долгов пошел ва-банк: начал искать тех, кто похитит правую руку начальника ЦСО "МГБ". Как любят говорить в Донецке, ничего личного – чисто бизнес. А "бизнес" мог получиться неплохой: Роман Волянюк перевозил большие суммы наличных, ценности и коллекционное оружие "Ленина" из "ДНР" в Россиию. Также он знал, где хранятся эти и другие сокровища шефа.

И преданный Долгов решил обеспечить себе безбедную жизнь.

ПОХИТИТЬ И УСТРАНИТЬ: ЗНАКОМСТВО С СОТРУДНИКОМ МВД РФ

Вадим Долгов и еще один сбежавший из Донецка сотрудник "МГБ" "Палыч" (Денис Куликовский – бывший начальник тюрьмы "Изоляция", где до сих пор сидят гражданские и военные) стали подбирать варианты (исполнителей).

Именно "Палыч" и сконтактировал "Пенсионера" с неустановленным пока сотрудником российского Министерства внутренних дел.

В аудиоперехвате телефонного разговора Вадима Долгова с российским "ментом" "Пенсионер", легендируясь под жителя Новосибирска по имени Валерий, решился раскрыть объект, которого нужно похитить, а затем "устранить" – Романа Волянюка ("Хакера").

В этом разговоре "Пенсионер" много рассказал и о руководителе ЦСО "МГБ ДНР" Василии Евдокимове.

Все разговоры (Долгова, Куликовского и сотрудника МВД РФ) с разъяснительными комментариями представителя украинского разведывательного сообщества, можно послушать в подготовленном видеоролике. Мы же публикуем всего несколько отрывков расшифровок разговоров.

Внимание! Ненормативная лексика. 18+

"С ПОЗЫВНЫМИ И С КЛИКУХАМИ. И СИДЕВШИЕ"

МВД: Валерий, добрый день.

Долгов: Добрый день и вам.

МВД: Есть у нас предмет такого взрослого разговора по "нашему мальчику (имеет в виду "Хакера". - Ред.), и не только по мальчику, но и его начальству.

Долгов: Да, если только вы соглашаетесь... Все это...

МВД: Давайте тогда сейчас предметно обсудим вот этого непосредственного руководителя, которого, как я понимаю, он только и слушает. Больше ему никто не указ. Правильно?

Долгов: ...он сос*т только у одного человека сейчас.

МВД: Однолюб)). И кто этот "счастливец", у которого он сос*т?

Долгов: Сейчас он работает в МГБ.

МВД: Какие у него установочные данные? Кто это?

Долгов: Евдокимов Василий Викторович.

МВД: Евдокимов Василий Викторович... Но они же там все с позывными, насколько я понимаю. Да или нет?

Долгов: Ну, конечно! И с кликухами, и сидевшие...

МВД: А у этого (Евдокимова) как позывной?

Долгов: "Ленин".

МВД: "Ленин"... А, так "Ленин" – это медийная же фигура. По нему репортажи какие-то были. Даже по нашему телевидению я что-то…

Долгов: Было, было.

МВД: Наш друг ("Палыч") в курсе дела, да? По его биографии там, и все остальное.

Долгов: Даже лучше, чем я. Он тоже оказался в России, как и я по его ("Ленина") "просьбе".

МВД: А… то есть это благодаря ему он на "подножном" корме тоже тут перебивается, да?

Долгов: Да, да. Благодаря ему вы и познакомились. Нашли такого человека...)))

МВД: Получается, наш друг с этим "Лениным" тоже работал?

Долгов: Ну да. Ну, верил человеку.

МВД: Не, ну правильно, как бы под руководством человека работаешь – надо быть ориентированным на одного.

Долгов: Сейчас и мы вам тоже доверяем, понимаете?.

"У НЕГО МЕНТЫ ВИСЕЛИ НА ХВОСТЕ – ОН БЫЛ ВОР. А СЕЙЧАС ПЕРЕКРАСИЛСЯ"

Долгов: Я не хотел дойти, вообще... на такой разговор. Мальчика может и въеб*м, ну, опять же…

МВД: А мальчик, Валерий, извините перебью, а у мальчика же тоже какой-то позывной есть? Если он рядом с этим "Лениным" работает, да?

Долгов: "Хакер".

МВД: "Ну, за "хакера" ничего не слышал.

Долгов: Ну, бл*дь. Ну где вы за него слышать (могли)… За ган*она.

МВД: Не, не, не. Просто "Ленин", когда вы сказали, я сразу… где-то у меня там... Где-то год назад какая-то была передача. Не могу вспомнить, о чем была речь, но что-то о нем там было. Как ... Ну он руководитель там, я так понимаю, какой-то, да?

Долгов: Как она, бл*дь… При МГБ служба... Центр специальных операций.

МВД: Он и сейчас руководит ЦСО, этот "Ленин"?

Долгов: Да, да, да. Ну все время у него менты висели на хвосте, он был вор. А сейчас просто перекрасился. Ну как бы с МВД он живёт очень хорошо – в Донецке. Очень хорошо. Потому что с министром, бл*дь... Он возил его на рыбалку на Волгу, мы по России катались.

МВД: Министра МВД возили, да?

Долгов: Да, да.

МВД: А как там у них этого министра МВД кличут?

Долгов: Дикий фамилия...Алексей Саныч. А он возглавлял раньше ОБОП в Донецке.

МВД: А он ОБОПовец, да?

Долгов: Ну, знаете, что такое ОБОП?

МВД: Да. И у нас же такая же (служба).

"ЗАХАРЧЕНКО МЕШАЛ ЕМУ"

МВД: И этот "Ленин" с ним в близких контактах?

Долгов: Да, в близких, бл*дь. Очень близких. Все держит сейчас, бл*дь, Дикий. Все под его контролем, абсолютно. Весь Донецк под его контролем.

МВД: С позиции Министерства внутренних дел, да?

Долгов: Да, да, да. Всё абсолютно. Он "подмял" под себя абсолютно все. Расформировал. И Захарченко мешал ему. Х*й его знает, кто этого Захара убрал. А там было столько убийц и зеков... Половину попересажали..

"РЕСПУБЛИКУ КУРИРОВАЛО ГРУ, СЕЙЧАС – ФСБ"

МВД: Смотрите, касательно вот этого, если мы обсуждаем этого "Ленина"... Вы, я так понимаю, вы хорошо его знаете, да? У вас какой там стаж дружбы там, не знаю, общения с ним?

Долгов: Та лет 20.

МВД: Ух ты, я понял. То есть, тогда если с ним какие-то будут приключения, скажем, на территории РФ... В принципе он нашей Фемиде неинтересен, ну в плане того, что…

Долгов: Подождите. Сейчас он плотно работает с ФЭСами (сотрудниками ФСБ).

МВД: Сейчас, будучи на территории республики ("ДНР")?

Долгов: Республики, да. Там 70 или 80 человек в подразделении – они курируют его.

МВД: ФЭСы курируют, да?

Долгов: Да. Да.

МВД: Я понял, они заезжают на ротационной основе – как наши в Сирию ездят.

Долгов: Они (сотрудники ФСБ РФ) курируют полностью все. Они полностью республику... ГРУ курировало, но у них война идет.

МВД: Ну да, это мы знаем, да. Пусть они там друг друга...

Долгов: Там одни курировали то, другие это... Ну в основном сейчас – и МВД, и вот эти структуры – курируют ФЭСы плотно. Они делают свои дела, а потом сами понимаете, у них служба, продвижение...Они таких, я думаю, и убирают нах*й, даже сами.

"МЫ ЭТО НЕ ВОСПРИНИМАЕМ ЗДЕСЬ, В РОССИИ"

МВД: Я думаю в молодой республике может он и герой, конечно, но мы не имеем к этому никакого, слава богу, отношения. У нас тут свое кино, здесь это видится очень мелко, в плане того, что это неинтересно. И любой человек, который говорит: "Я из Донецка"... Какие там еще есть города?

Долгов: Луганск.

МВД: Луганск там, да, еще какие-то... И "ДНР" там, "ЛНР" – мы это не воспринимаем здесь в России.

Долгов: В паспорте написано – Украина.

МВД: Да, да, да. Поэтому точно где-то там он себя будет бить в грудь, что я герой "ДНР", ну это вообще никому не интересно.

Долгов: Да вообще. А что это такое? Некоторые скажут: "А что это такое?".

"ИЛИ ПОСТРЕЛЯТЬ ИХ И СЕСТЬ В ТЮРЬМУ, ИЛИ..."

Долгов: Ну блин...Ну, гопники какие-то... Если пошли на такое дело... Там серьезные бабки, нах*й.

Куликовский ("Палыч"): Ну я же тебе за что и говорю.

Долгов: Там и золото... Там уже хватит на всю жизнь. Если нас не убьют с тобой...

Куликовский: Так нас чего будут убивать? Нас за что?

Долгов: Да х*й его знает! Я не верю уже никому, понимаешь? Я этих наслушался... При том, это менты чужие... Х*й его знает, что у них в голове...

Куликовский: Ну я понял. Не переживай, все будет нормально.

Долгов: Вот, бл*дь... Вот это как собаку, нах*й, использовали... и пи*дец, выхода нет другого. Или пострелять их бл*дей нах*й и сесть в тюрьму, или попробовать их...

Куликовский: В тюрьме сидеть пока рано.

Долгов: Ну я же тебе за что и говорю. Да и за какой х*й, правильно? Из-за того, что пи*арасы устроили жизнь такую?

Об отжимах у "коммерсов", становлении "молодой республики", мародерстве, подготовке к похищению "казначея" начальника ЦСО "МГБ ДНР" и многом другом можно узнать, посмотрев полное видео.

В следующем материале мы подробно расскажем об "ограблении века" в "ДНР". Продолжение следует.

Предыдущие материалы цикла расследований на OBOZREVATEL:

ФСБ взяла под охрану "казначея" организатора убийств офицеров ГУР и СБУ. Аудиоперехват

Главарь Центра спецопераций "МГБ ДНР" заработал на войне миллионы. Аудиоперехват и эксклюзивное видео отдыха "Ленина"

Золото вывозили в Москву, а видео с убийствами воинов ВСУ показывали на Лубянке. Аудиоперехват разговоров боевиков "ДНР"

Люди исчезают, главарей "убирают" свои, а уголь и металл вывозят в Россию. Аудиоперехват откровений боевиков "ДНР"

ФСБ бросила за решетку правую руку главы "ЦСО ДНР" и его банду, обвинив в работе на Украину. Аудиоперехват разговоров