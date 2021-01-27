Как выдать себя за врача, не имея диплома: мастер-класс от Романа Гольдмана

OBOZREVATEL продолжает расследование, посвященное Роману Гольдману. Тому самому, который в конце декабря организовал подпольный ввоз контрабандной вакцины от COVID-19 для украинских VIPов.

В первой части расследования мы выяснили, что широко распиаренный "Первый медицинский центр Тель-Авива", которым руководит Гольдман, представляет собой один арендованный кабинет, а не сто с лишним корпусов и отделений. Что, впрочем, не мешает людям, наполняющим сайт этого центра, фактически выдавать его за государственную больницу Израиля Ихилов (Сураски). Отождествляет свой "Первый медицинский центр Тель-Авива" с крупной государственной больницей и сам Гольдман, который постоянно подчеркивает, что "работает" в этом медучреждении и называет врачей из больницы Ихилов своими коллегами.

Во второй части расследования OBOZREVATEL выяснил, есть ли медицинское образование у Романа Гольдмана, и приходилось ли ему когда-либо получать по лицу из-за отсутствия диплома.

Роман Гольдман в Украине входит в своеобразный топ экспертов по вопросам медицины. Кто-то знает его как талантливого онколога. Кому-то он известен как именитый израильский уролог. Гольдман активно выступает в украинских СМИ в качестве эпидемиолога-инфекциониста – и делится своим авторитетным мнением о причинах, протекании и последствиях COVID-19. А также дает советы украинской власти по поводу того, как правильно организовать карантин и реформировать украинскую систему здравоохранения.

Но имеет ли Гольдман хоть какое-то право называться медицинским экспертом?

Еще летом одно из известных украинских изданий получило официальное письмо от Израильской ассоциации медицинского туризма (ИМТА). Представители этой авторитетной организации настоятельно просили украинских журналистов не называть Романа Гольдмана медиком. Поскольку он, уверяли в ИМТА, не имеет к медицине никакого отношения.

Израильские представители медицинского туризма заявили: Министерство здравоохранения Израиля никогда не выдавало "врачу" Роману Гольдману разрешения на профессиональную деятельность на территории этой страны. В этом легко убедиться, ознакомившись с реестром действующих врачей. Более того, в Израиле знать не знают о больнице под названием "Первый медицинский центр Тель-Авива" – в перечне действующих медицинских центров страны такого медицинского центра нет.

В то же время, источники OBOZREVATEL уверяют, что у Романа Гольдмана нет не только разрешения на врачебную деятельность в Израиле, но и медицинского образования в принципе.

"Он не имеет никакого отношения к медицине, несмотря на то, что работает в медицинском туризме. Он не врач, он даже не входит в число медперсонала. Он – никто. Может какое-то образование Роман в жизни и получил, но точно не медицинское", – рассказал нам источник.

"Во всех своих "присвоенных" титулах, Роман Гольдман вводит вас и ваших читателей в заблуждение, так как косвенно позиционирует свою компанию медицинского туризма "Первый медицинский центр Тель-Авива" как "Медицинский центр имени Сураски", являющийся одной из трёх крупнейших больниц в центре страны, расположенной в г. Тель-Авив", – гласило официальное обращение ИМТА в редакцию украинского сайта.

Досталось в этом обращении и активно продвигаемой Гольдманом "Ассоциации МЕДЕС". По мнению ИМТА, использование слова "ассоциация" в названии организации предполагает, что это неприбыльное объединение. Тогда как "Ассоциация МЕДЕС" – вполне себе коммерческая структура.

Более того, если вы вобьете название этой организации в поисковик – найдете множество упоминаний об "Ассоциации МЕДЕС" в обязательной привязке к ее руководителю Роману Гольдману. Но не найдете ее официального сайта. Что, согласитесь, очень странно для большой и авторитетной организации, какой "Ассоциация МЕДЕС" предстает в украинских СМИ.

Получили ли в ИМТА ответ на свое обращение – неизвестно. Однако на страницах упомянутого ресурса Гольдман по-прежнему высказывает свое "экспертное мнение" по вопросам COVID-19.

На своей странице в Фейсбук Роман Гольдман, впрочем, идет еще дальше – и записывает стримы, в которых в качестве врача рассказывает о лечении коронавирусной инфекции.

Вот один из таких стримов:

В этом 20-минутном видео Гольдман, в частности, рекомендует три конкретных препарата для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. Как минимум, по поводу одного из них – ремдесивира – у экспертов Всемирной организации здравоохранения мнение отличается: в ВООЗ в ноябре 2020 года заявляли, что этот препарат не помогает при COVID-19. Сомнению эффективность препарата при лечении тяжелых форм коронавирусного заболевания подвергали и в Европейском обществе интенсивной терапии.

Да и совет "колоть самостоятельно" кроворазжижающий препарат "Клексан", который Гольдман дает пожилым людям – рекомендация, по меньшей мере, слишком смелая. Ведь применять это лекарство следует под строгим присмотром врача и в четко выверенных дозировках, во избежание повышения риска внутреннего кровотечения.

Но главное – даже не в том, что именно советует в своем видео "врач" Роман Гольдман. А в том, что человек без медицинского образования вообще не имеет права раздавать советы по поводу лечения чего бы то ни было. Ведь речь идет о здоровье, а может – и жизни людей, которые к такому "врачу" прислушаются и возьмутся за самолечение вместо того, чтобы обратиться к настоящему специалисту.

Кстати, в этом же видео (записанном в конце октября 2020 года) Роман Гольдман безапелляционно заявляет о том, что "вакцины от коронавируса не будет еще 1,5-2 года". А уже через два месяца он же организовывает, по данным главы редакционного совета OBOZREVATEL Михаила Бродского и ряда журналистских расследований, подпольную вакцинацию украинских политиков в Киеве.

"Мы – люди в белых халатах"

Наши источники рассказывают: по офисному зданию, где Роман Гольдман арендует кабинет для своего "Первого медицинского центра Тель-Авива", и по прилегающей территории государственной больницы Ихилов (Сураски), он частенько расхаживает, облачившись в белый халат и вооружившись стетоскопом. Из-за этого он якобы частенько становился мишенью шуток со стороны коллег – других представителей сферы медицинского туризма.

Впрочем, иногда, если верить рассказам наших источников, эта привычка приобретает далеко не шуточный поворот. В Тель-Авиве некоторое время назад наделала шума скандальная история с участием Гольдмана. Он, одев белый халат, якобы представился молодой красивой пациентке врачом. И, поговаривают, даже провел пальпацию ее груди. Когда обман вскрылся, по свидетельствам очевидцев, дело дошло до драки с молодым человеком обманутой девушки, в ходе которой господину Гольдману якобы серьезно досталось.

Этот инцидент грозил Гольдману наказанием согласно израильского законодательства. Однако каким-то образом тогда ему удалось замять скандал и избежать предъявления обвинения в домогательствах. Вероятно, не в последнюю очередь потому, что девушка, которая пришла к Гольдману, надеясь на помощь, просто не захотела выносить пережитое унижение на публику.

Но вернемся к привычке Гольдмана выдавать себя за дипломированного медика.

Фото, на которых он облачен в белый халат врача, наводнен и профиль Гольдмана в Фейсбук.

Иногда, видимо, для пущей убедительности, он позирует на фото со стетоскопом. И, кто знает, может, в ближайшем будущем мы увидим его с оториноларингологическим рефлектором на лбу и с тонометром в кармане.

Наши источники рассказывают также о том, что Гольдман частенько фотографируется в отделениях больницы Ихилов, а если повезет – то и в пустых операционных этого государственного медучреждения. Потом эти фото появляются в его Фейсбуке и в украинских и российских СМИ – как иллюстрация, что Гольдман имеет прямое отношения к медицине, а его "Первый медицинский центр" – к больнице Ихилов.

Не сложно найти в его Фейсбук даже стримы, которые Гольдман ведет из операционной в ходе проведения операции. Свое присутствие там сам он комментирует в духе "сейчас мы с коллегами проводим сложнейшую операцию". Как бы намекая: таланты хирурга ему также не чужды.

Где-то Гольдман причисляет себя к хирургам. А где-то – "переквалифицируется" в специалиста по нейрохирургии.

Нахождение посторонних людей в операционной во время хирургического вмешательства – недопустимо во всех цивилизованных странах. Тем более – если эти посторонние еще и ведут видеосъемку находящихся в бессознательном состоянии пациентов без их на то согласия. Но в Украине в одной из частных столичных клиник, к которой на момент записи этих видео прямое отношение имел нынешний глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, похоже, были готовы пренебречь правами своих пациентов ради самопиара друга владельца клиники – Романа Гольдмана.

Иногда "хирург" и "инфекционист" Роман Гольдман в украинских СМИ выступает в качестве онколога. Например, в одном из больших интервью на телеканале "ЗиК", данном осенью 2019 года, Гольдман сначала фактически представляется специалистом в лечении онкозаболеваний, после – приписывает себе заслугу в избавлении множества обратившихся к израильским врачам супружеских пар от бесплодия, а еще дальше рассуждает о реформировании украинской системы здравоохранения и выставляет украинских медиков в неприглядном свете.

А вот "хирург", "инфекционист" и "онколог" Роман Гольдман экстренно превращается в "израильского уролога" ради спасения освобожденного из российской тюрмы украинского моряка Дениса Гриценко.

Что показательно, сам Гольдман, активно выступающий в украинских онлайн-СМИ и на телевидении, не посчитал нужным указать журналистам на ошибку.

Как не посчитал он нужным поправить своего хорошего знакомого бизнесмена Евгения Черняка, когда тот записал с ним большое интервью и в титрах назвал Гольдмана "врачом".

Хотя, судя по количеству совместных фото с Черняком в неформальной обстановке, опубликованных в Фейсбуке Гольдмана, сделать это у него была масса возможностей.

Иногда стремление Романа Гольдмана причислить себя к, как он сам заявляет в своих стримах и интервью, "представителям белых халатов" и "сотрудникам больниц", приобретает комичные формы. Так, в мае 2015 года Гольдман без излишней скромности хвастается своими достижениями перед собственными подписчиками в соцсети и выкладывает якобы полученную им награду за достижения в сфере медицины.

При этом единственное достижение, необходимое для получения такой "награды" – заплатить 750-900 рублей, заказав ее на одном из многочисленных российских сайтов.

Созданию имиджа влиятельного в сфере медицины человека Гольдману помогают многочисленные фото со знаменитостями. Российские исполнители Михаил Шуфутинский. Стас Михайлов и Валерий Меладзе, известные актеры и политики, а также весь состав "95 квартала", включительно с президентом Украины Владимиром Зеленским и его супругой, пополнили коллекцию фото со знаменитостями Гольдмана и, осознанно или нет, но помогли ему вводить в заблуждение людей, выдавая себя за светило медицины и руководителя огромной авторитетной клиники. Картину довершили украинские журналисты, которые активно пиарили Гольдмана, приглашая его в качестве эксперта по медицине в эфиры и на интервью.

"Мне интересно просто: вы, когда приглашаете на телевидение человека, которому какая-то часть зрителей точно поверит, интересуетесь, кто этот человек? Есть ли у него образование, диплом, компетенция комментировать то, что этот человек комментирует? Если Гольдман действительно вывез вакцину из Израиля и привез в Украину, то для этого было все. Если он выступает у вас чаще, чем ваш министр здравоохранения, если его приглашают на все каналы, он там со всеми обнимается и вы все ему верите – то вы сами создали ситуацию для того, чтобы этот человек вам это привез. И это еще вопрос, что именно привез. До сих пор ведь непонятно, ЧТО именно кололи под видом вакцины Pfizer", – возмущается наш источник.

Мы далеки от мысли, что приписывать себе выдуманные регалии и упорно выдавать себя за того, кем не является на самом деле, Гольдмана заставляют исключительно собственные амбиции. Вероятно, ключевая цель безудержного самопиара, коллекционирования фотографий с богатыми и знаменитыми, отождествления своего бизнеса с авторитетной израильской больницей Ихилов, а себя – чуть ли не с ее руководителем, – стара, как мир. Это – деньги. По данным наших источников, реальный прайс на услуги "Первого медицинского центра Тель-Авива" существенно превышает стоимость аналогичных услуг в других компаниях, специализирующихся на медицинском туризме в Израиле.

И многие люди, которым такой авторитетный эксперт и "врач" обещает исцеление чуть ли не ото всех болезней, готовы платить. Не подозревая, что "король-то – голый".

P.S. OBOZREVATEL приглашает господина Гольдмана дать интервью нашему изданию и готов предоставить ему возможность ответить на все вопросы, возникшие к его квалификации и деятельности.