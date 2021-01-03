Год вам не понравился?

Итоги года, понимаешь, подбивать надо, все так делают. Ну типа то-то и то-то здобулось, а то-то и то-то протерялось. Причем аккуратно все здобутки и про*бы, списочком, а не как попало.

И потом, в конце поста – якась итоговая фраза, ну типа как оценка года – хороший или плохой (такое впечатление, шо если "не зашел", то можно перезапустить). И... ну считай везде – такие "фуууу, плохой был год, понимаешь, не год, а г*вно какое-то ковидное, ужас, летим в пропасть, нам п*здец, год был кошмарным..."

Ну ладно, давай и себе прикинем, ок?

По информации от военной разведки ЗСУ за 2020 год российские войска:

бесповоротно похоронили 389 человек.

отправили лечиться по ранению или травме 611 человек.

единиц вооружения и бронетехники к х*рам вышло из строя 60 штук.

При этом именно за время "повного та всеосяжного припинення вогню" Збройні Сили умудрились так припинити вогонь, шо на оккупированных территориях на цвинтар поехало 190 бандитов, на больничку – 240.

Мы все еще живы, мы все еще не юго-западный федеральный округ, и наши вояки поубивали кучу негодяев.

Да нормальный год был, че вы начинаете.

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