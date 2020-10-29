Главу КС вызвали на допрос в ГБР по подозрению в участии в преступной организации

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщается на сайте ГБР. Он должен прибыть к следователям в понедельник, 2 ноября.

Исполняющий обязанности директора ведомства Алексей Сухачов уточнил, что речь идет о расследовании ряда уголовных производств, в которых проверяется глава КС к совершению преступлений в составе преступной организации.

"В рамках расследования изучается влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесения ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений", – сказано в сообщении.

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