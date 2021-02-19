Главу администрации Луганщины заподозрили в служебной халатности по делу о пожарах
Глава Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Гайдай может быть виновен в служебной халатности, которая могла привести к разрушительным пожарам на Луганщине.
Об этом сообщил член временной следственной комиссии Верховной Рады Украины (ВСК) по расследованию причин возникновения масштабных пожаров в Луганской области в 2020 году Максим Ткаченко, передает "Интерфакс-Украина".
"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможной служебной халатности главы Луганской ВГА относительно бездеятельности при распределении израсходованных в 2018-2020 годах средств Государственного фонда охраны окружающей природной среды. Об этом ГБР проинформировало членов ВСК", – сказал Ткаченко.
Кроме того, шести должностным лицам подразделений Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Луганской области сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения.
Руководитель ВСК Руслан Горбенко отметил, что за три месяца работы у комиссии уже есть много информации по делу, а после каждого заседания вскрываются новые факты.
"Состоялся откровенный разговор с руководством ГБР, представителями Нацполиции, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности", – рассказал Горбенко о последнем собрании, прошедшем в закрытом режиме.
Напомним, ранее ВСК Рады вызывала председателя Луганской ВГА Гайдая, однако он не явился на заседание.
Одной из возможных причин масштабных пожаров на Луганщине в июле и сентябре-октябре 2020 года назвали системное хищение топлива, организованное руководством ГУ ГСЧС в Луганской области.
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