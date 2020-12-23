Главный расследователь Bellingcat дал интервью Бацман: мы выбрали самые интересные моменты. Разбор

Болгарский медиаэксперт Христо Грозев – главный расследователь проекта Bellingcat – дал интервью украинской журналистке Алесе Бацман, высказавшись не только об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, но и о громких событиях агрессии РФ против Украины.

Разговор с Грозевым, который состоялся в онлайн-формате, был опубликован на YouTube-канале Бацман (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На счету Грозева целый ряд громких расследований, последние из которых – о деле MH17 и отравлении Навального сотрудниками ФСБ России.

OBOZREVATEL предлагает ознакомится с главными тезисами Грозева, озвученными во время интервью (далее – цитируем):

Санкции против друзей президента РФ Владимира Путина могут быть более эффективными

Я не считаю, что санкции против России как государства и как народа... целесообразны. Они могут быть целесообразны по отношению к их агрессии к Украине. Там против всей России должны быть санкции, потому что вся Россия выбирает своего президента и одобряет аннексию Крыма и так далее.

Санкции должны быть более точные. Они должны быть именно против людей.

Если личных друзей Путина поставить под санкции (которые реально имеют влияние на него и, возможно, курируют часть его денег), вот это сделает ему больно. Теоретически это может быть правильный путь.

Путин стал "неудобным" для российской элиты

Многие из членов элиты, даже из элиты силовиков, не только из бизнеса... считают, что Путин полностью потерял понимание ситуации в стране. Если он продолжит этот же курс, настроение среди бедных слоев населения достигнет скоро такого недовольства, которое можно сравнить только с 17-м годом прошлого века.

Если Навальный вернется в Россию, его могут посадить или "убрать"

Он [Навальный] просидит, по крайней мере, долго в тюрьме. Его зальют новой грязью, выдвинут обвинения в шпионаже и так далее. Это как минимум. А как максимум (может, не ФСБ, потому что сейчас оно уже слишком на слуху) но другие, которые пытаются сделать одолжение Кремлю, его убьют.

Оппозиционера пытались убить три раза, но он выживал. Судя по их разговору с военным химиком из ФСБ Константином Кудрявцевым, который сознался в отравлении, для Навального могут искать "правильную дозу" яда

"Новичок" – это очень хорошее вещество, чтобы при правильной дозировке убить человека, не оставляя следов. Но для этого ты должен найти правильную дозу для конкретного человека... только путем экспериментов, методом проб и ошибок.

И ты не можешь сделать слишком большую дозировку, потому что она оставит следы на дольше. И, кроме того, ты подвергаешь опасности остальных людей.

Политики, спекулировавшие на интервью, в котором бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) признался в убийствах украинцев на Донбассе, должны извиниться

Обычные люди, которые не знали, что у него [Дмитрия Гордона] была договоренность с военной разведкой, которые почувствовали себя обиженными, что он общается с реальным военным преступником, который, по его собственным признаниям, пытал людей, убивал, не должны извиняться.

А вот политики, которые это делали, депутаты, которые потом получили доказательство, что это было от имени государства, они должны извиниться.

Соглашаться ли журналистам на партнерство с государством в подобных случаях – личный выбор

Когда ты журналист, в какой-то момент ты можешь решить, что ты больше патриот, чем журналист.

Некоторые видят Гордона как союзника государства, другие – как личного врага. Поэтому сложно говорить о [позиции] государства. Если бы у вас было единое государство, которое думает об интересах своего народа, то должна была быть общая позиция государства, которое вышло бы и сказало, что Гордон – герой.

Подозреваемыми в деле по катастрофе рейса MH17 оказались не "ключевые" люди

До конца оно [дело] точно пойдет в течение года. Но нужно понимать, что те люди, которые там сейчас виртуально сидят на скамейке подозреваемых, они не самые важные... и даже к реальному сбиванию Boeing имели опосредованное отношение.

Лично Путину за сбитый над Донбассом самолет угрожают разве что санкции, если обвиняемые не укажут на прямую причастность главы РФ к инциденту

Он [Путин] ведь пользуется иммунитетом суверенного главы государства. Что самое большее угрожает ему? Что кто-то из обвиняемых... пойдет на сделку и расскажет, что, по его сведениям, сам Путин давал разрешение. Вот это будет самый страшный удар для Путина.

Недавно задержанный в Украине ключевой свидетель по делу напрямую общался с "ДНР" и экс-помощником Путина Владиславом Сурковым

По крайней мере, он знаком со всеми фигурантами... субординацией, ветками ответственности. Он будет идеальным свидетелем.

Операция по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси была "гениальной", но Украина почему-то отказалась от нее

Украинская военная разведка с помощью СБУ... придумала план обмануть, разыграть ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев"... Сценарий [операции] родился в реальном времени, все началось с очень мелкой идеи.

Месяцами выписывался этот сценарий, и он вырос от какого-то очень минимального проекта типа "Поймать [фигуранта дела о крушении MH17 Владимира] Цемаха и еще двух-трех вагнеровцев" до голливудского сценария, который был прописан посекундно.

Это все было продумано гениально! И вдруг ваше правительство говорит, что никогда такого не было, что это выдумка российских спецслужб. Для меня это прецедент. Я никогда не видел ситуации, в которой государство отказалось бы от такого хорошего проекта, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов.

Другие страны могли помогать Украине

[Украине] точно не помогала Беларусь. Помогала Россия, просто она не понимала, что помогала. Возможно, помогали Израиль и США. С Турцией, я думаю, была договоренность не мешать.

Украинские спецслужбы тщательно выбирали "вагнеровцев"

Эти люди были очень хорошо выбраны, это были не случайные "вагнеровцы"... Все они были выбраны по одному критерию: скажет ли суд сразу "да" на обвинительные акты.

Если бы они довели это [задержание] до конца, это был бы беспрецедентный за последние 50 лет успех любой спецслужбы.

Почему сорвалась операция? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Если и было предательство, то очень засекреченным звонком или даже намеком, которые нашими средствами не обнаружить... Думаю, самое простое объяснение: это был испуг.

Первая часть кино от расследователей выйдет, скорее всего, в феврале, вторая часть будет готова в течение года

Сначала будет документальный фильм, который выглядит как художественный... Я уверен, что после этого будет как минимум один художественный фильм.

Первый [будет подаваться] на документалистику "Оскара".

Грозев участвовал в создании разоблачительных публикаций об отравлениях Навального, а также экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, о сбитом Россией MH17

Исходя из расследования по Скрипалям, мы вычислили огромную группу российских убийц, которые работают в ГРУ... Они были причастны к попытке убийства болгарского бизнесмена в 2015 году. Видимо, из-за того, что он поставлял оружие Украине в 2014 году.

Из украинских тем – очень подробное и скучное для многих расследование, которое называется "Обстрел Мариуполя" 2015 года, где мы реально доказали – не только доказали, а и идентифицировали примерно 13 высокопоставленных офицеров российской армии... Этим расследованием я горжусь.

Полная запись разговора Алеси Бацман и Христо Грозева: