Главарю донецкой "Изоляции", где пытали украинцев током, объявили подозрение

Полиция заочно объявила о подозрении главарю пыточной "Изоляция", которая расположена на территории временно оккупированного Донецка.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Украины, речь идет о 36-летнем уроженце села в Марьинском районе.

"Правоохранители задокументировали преступную деятельность организатора террористической группы. Следствием установлено, что 36-летний уроженец села в Марьинском районе возглавил "базу МГБ", расположенной на территории завода "Изоляция" в Буденновском районе города Донецка", – сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, завод в 2014 году захватили оккупанты и превратили в тюрьму, в которой удерживали проукраински настроенных гражданских лиц и военнослужащих ВСУ и других подразделений.

"По непосредственным указаниям руководителя "базы" к пленным применяли физическое и психологическое насилие. И мужчин, и женщин жестоко избивали, часами пытали электрическим током. Кроме того, подозреваемый организовал эксплуатацию потерпевших, которых заставляли выполнять тяжелую работу - разгружать бочки с топливом, собирать металлолом, убирать помещения", – уточнили в полиции.

Фигуранту инкриминируют совершение преступлений по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ч. 1 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) ч. 2 ст. 149 (удерживание и сокрытие человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ОБСЕ на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу 28 октября не дала выступить бывшему пленнику "ДНР" Станиславу Асееву, которому дали слово, чтобы рассказать о пытках в "Изоляции".