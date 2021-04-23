Главари "Л/ДНР" обратились к Зеленскому на фоне российского флага и "спалили" причастность РФ. Видео

София Закревская
София Закревская
Расследования
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Главари 'Л/ДНР' обратились к Зеленскому на фоне российского флага и 'спалили' причастность РФ. Видео

Президент России Владимир Путин, отвечая на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, заявил, что ситуацию в регионе ему необходимо обсуждать с руководством "Л/ДНР", в то время как РФ якобы не является стороной конфликта.

Вместе с тем, оба лидера непризнанных республик записали обращение к Зеленскому, когда позади них стояли флаги "ЛНР" и "ДНР" вместе с флагом России. Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин опубликовал ролик на своем YouTube, а обращение главы "ЛНР" Леонида Пасечника появилось на YouTube-канале "ГТРК ЛНР" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На двух видео флаги непризнанных республик находятся рядом с государственным символом России, что свидетельствует о расхождении слов Путина о непричастности РФ к войне на Донбассе с действительностью.

Обращение Пушилина.
Обращение Пасечника.

Напомним, 22 апреля президент России ответил на предложение о встрече с Зеленским. Он сказал, что готов пообщаться с президентом Украины не на Донбассе, а в Москве.

Позднее главарь непризнанной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским. О таком же желании высказался "глава ДНР" Денис Пушилин.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент обязательно отреагирует на последнее заявление своего российского коллеги Владимира Путина.

Внимание! Видео содержат пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент сам даст ответ на предложение лидера Украины.

  • Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сказал, что такую встречу на Донбассе было бы крайне трудно организовать, в частности из-за отсутствия контроля над оккупированными территориями.

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