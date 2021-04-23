Главари "Л/ДНР" обратились к Зеленскому на фоне российского флага и "спалили" причастность РФ. Видео
Президент России Владимир Путин, отвечая на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, заявил, что ситуацию в регионе ему необходимо обсуждать с руководством "Л/ДНР", в то время как РФ якобы не является стороной конфликта.
Вместе с тем, оба лидера непризнанных республик записали обращение к Зеленскому, когда позади них стояли флаги "ЛНР" и "ДНР" вместе с флагом России. Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин опубликовал ролик на своем YouTube, а обращение главы "ЛНР" Леонида Пасечника появилось на YouTube-канале "ГТРК ЛНР" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).
На двух видео флаги непризнанных республик находятся рядом с государственным символом России, что свидетельствует о расхождении слов Путина о непричастности РФ к войне на Донбассе с действительностью.
Напомним, 22 апреля президент России ответил на предложение о встрече с Зеленским. Он сказал, что готов пообщаться с президентом Украины не на Донбассе, а в Москве.
Позднее главарь непризнанной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским. О таком же желании высказался "глава ДНР" Денис Пушилин.
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент обязательно отреагирует на последнее заявление своего российского коллеги Владимира Путина.
Внимание! Видео содержат пропаганду.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 20 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на приглашение.
Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент сам даст ответ на предложение лидера Украины.
Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сказал, что такую встречу на Донбассе было бы крайне трудно организовать, в частности из-за отсутствия контроля над оккупированными территориями.