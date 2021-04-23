Главари 'Л/ДНР' обратились к Зеленскому на фоне российского флага и 'спалили' причастность РФ. Видео

Президент России Владимир Путин, отвечая на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, заявил, что ситуацию в регионе ему необходимо обсуждать с руководством "Л/ДНР", в то время как РФ якобы не является стороной конфликта.

Вместе с тем, оба лидера непризнанных республик записали обращение к Зеленскому, когда позади них стояли флаги "ЛНР" и "ДНР" вместе с флагом России. Главарь "Донецкой народной республики" Денис Пушилин опубликовал ролик на своем YouTube, а обращение главы "ЛНР" Леонида Пасечника появилось на YouTube-канале "ГТРК ЛНР" (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

На двух видео флаги непризнанных республик находятся рядом с государственным символом России, что свидетельствует о расхождении слов Путина о непричастности РФ к войне на Донбассе с действительностью.

Напомним, 22 апреля президент России ответил на предложение о встрече с Зеленским. Он сказал, что готов пообщаться с президентом Украины не на Донбассе, а в Москве.

Позднее главарь непризнанной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским. О таком же желании высказался "глава ДНР" Денис Пушилин.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сообщила, что президент обязательно отреагирует на последнее заявление своего российского коллеги Владимира Путина.

Внимание! Видео содержат пропаганду.

Как сообщал OBOZREVATEL:

вечером 20 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на приглашение.