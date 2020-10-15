Главарей 'ДНР' и 'ЛНР' можем взять в плен, – генерал ВСУ

Силы специальных операций ВСУ способны захватить в плен главарей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Такое заявление в блиц-интервью в эфире телеканала Obozrevatel TV сделал генерал Вооруженных сил Украины, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос. "Это задача, которую можно выполнить", – сказал он.

В этом контексте генерал привел пример успешной операции по уничтожению начальника "народной милиции" "ЛНР" Олега Анащенко в 2017 году, которую выполнили двое военнослужащих Сил спецопераций.

Кривонос добавил, что эти военные попали в плен, но впоследствии были включены в список на обмен пленными и освобождены в декабре 2019 года.

Отвечая на вопрос о возможности Сил спецопераций, генерал сказал: "Наши способности позволяют выполнить любую задачу в любой точке страны, если на то будет политическое решение и оно будет принято в соответствии с существующими документами".

Полную версию блиц-интервью Сергея Кривоноса читайте на OBOZREVATEL.

Как писал OBOZREVATEL, 28 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил Григория Галагана новым командующим Силами специальных операций ВСУ.