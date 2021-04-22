Главарь "ЛНР" Пасечник захотел встретиться с Зеленским на Донбассе

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Леонид Пасечник и Владимир Зеленский

Главарь непризнанной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее обращение Пасечника появилось в распоряжении российского "РИА Новости" в четверг, 22 апреля. Представитель незаконной "власти" оккупированной части Луганской области утверждает, что может провести мероприятие на линии фронта.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого…" – заявил главарь "ЛНР".

Он добавил, что "если есть искреннее желание мира, место найдется".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент сам даст ответ на предложение лидера Украины.

  • Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сказал, что такую встречу на Донбассе было бы крайне трудно организовать, в частности из-за отсутствия контроля над оккупированными территориями.

  • 22 апреля президент России ответил на предложение о встрече с Зеленским. Он сказал, что готов пообщаться с президентом Украины не на Донбассе, а в Москве.

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