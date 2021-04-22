Главарь "ЛНР" Пасечник захотел встретиться с Зеленским на Донбассе

Главарь непризнанной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соответствующее обращение Пасечника появилось в распоряжении российского "РИА Новости" в четверг, 22 апреля. Представитель незаконной "власти" оккупированной части Луганской области утверждает, что может провести мероприятие на линии фронта.

"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого…" – заявил главарь "ЛНР".

Он добавил, что "если есть искреннее желание мира, место найдется".

Как сообщал OBOZREVATEL:

вечером 20 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на приглашение.