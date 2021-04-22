Главарь "ЛНР" Пасечник захотел встретиться с Зеленским на Донбассе
Главарь непризнанной "Луганской народной республики" Леонид Пасечник заявил о готовности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Соответствующее обращение Пасечника появилось в распоряжении российского "РИА Новости" в четверг, 22 апреля. Представитель незаконной "власти" оккупированной части Луганской области утверждает, что может провести мероприятие на линии фронта.
"Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно. Где? Да где угодно: у Счастья, Станицы, Золотого…" – заявил главарь "ЛНР".
Он добавил, что "если есть искреннее желание мира, место найдется".
Как сообщал OBOZREVATEL:
вечером 20 апреля Зеленский записал видеоролик, в котором на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. В России остро отреагировали на приглашение.
Позже в Кремле заявили, что доложили своему лидеру о такой идее. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент сам даст ответ на предложение лидера Украины.
Бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко сказал, что такую встречу на Донбассе было бы крайне трудно организовать, в частности из-за отсутствия контроля над оккупированными территориями.
22 апреля президент России ответил на предложение о встрече с Зеленским. Он сказал, что готов пообщаться с президентом Украины не на Донбассе, а в Москве.