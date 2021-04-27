Главарь "ЛНР" Пасечник захотел устроить телемост с Украиной: заявил, что "нормальных людей больше"

Главарь самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник предложил провести телемост между жителями "республики" и подконтрольных Киеву территорий Украины.

Свою идею пособник террористов озвучил на встрече с организаторами состоявшегося в 2014 году незаконного псевдореферендума о "самоопределении". Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил пропагандистский ресурс оккупантов "Наша газета".

"Может, давайте организуем телемост с простыми жителями. Выйдем с предложением, давайте побеседуем. Мы хотя бы услышим, о чем мы говорим и о чем говорят они, их доводы, наши доводы", – сказал Пасечник.

По его словам, идея о проведении такого телемоста пришла к нему после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямого диалога с "Л/ДНР".

Пасечник ожидаемо повторил тезисы пропаганды, вспомнив также о США.

"Я уверен, что на той территории вот таких как вы людей все равно большинство. И никто меня в этом не переубедит: ни Америка, ни Зеленский. Нормальных людей больше", – уверяет главарь "ЛНР".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

22 апреля президент России Владимир Путин ответил на предложение о встрече с Зеленским. Он сказал, что готов пообщаться с президентом Украины не на Донбассе, а в Москве.

Позднее главарь непризнанной "Луганской народной республики" Пасечник заявил о готовности встретиться с Зеленским. Такое же желание высказал "глава ДНР" Денис Пушилин.