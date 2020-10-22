Главарь "ДНР" признался в беспомощности перед COVID-19 и пожаловался на Украину

В "ДНР" признали, что глобальный характер второй волны пандемии коронавируса не позволил им решить проблему с распространением болезни. Поэтому в октябре Россия окажет так называемой республике гуманитарную помощь.

При этом главарь террористов Денис Пушилин заявил, что в ситуации с COVID-19 в ОРДЛО якобы виновна и Украина, в частности, "обстрелы" с ее стороны. Его сообщение в Telegram процитировали пропагандистские ресурсы.

"Высокие темпы роста эпидемии, социально-экономические условия, в которых живет "республика", а также блокада и возобновление обстрелов со стороны Украины не позволяют нам решить проблему самостоятельно", – высказался представитель оккупантов.

В частности, по его словам, теперь Россия обеспечит "республике" поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения: тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование общей стоимостью 258 млн рублей.

"Это неоценимая и своевременная помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и пневмонией. Поддержка братской России позволит нам сдержать распространение эпидемии, сохранить жизни и здоровье наших граждан. От имени "граждан "ДНР" выражаю глубокую благодарность руководству и всему народу России, что не оставили нас один на один с невидимой угрозой", – рассыпался комплиментами в сторону РФ Пушилин.

Скриншот сообщения главаря "ДНР" Telegram-канал Пушилина

Скриншот Telegram-канал Пушилина

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший депутат Верховной Рады от Коммунистической партии Спиридон Килинкаров, который в 2014 году сбежал в РФ, пожаловался на коллапс в "Л/ДНР" из-за коронавируса. Он заявил, что на подконтрольных этим группировкам территориях Донбасса якобы не хватает врачей и лекарств для борьбы с COVID-19.