Глава военного комитета НАТО приехал к Хомчаку обсудить эскалацию на Донбассе

В среду, 7 апреля, глава военного комитета НАТО главный маршал авиации Стюарт Пич прибыл в Киев и встретился с главнокомандующим Вооруженных сил Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком.

Как сообщает пресс-центр Генштаба в Facebook, встреча состоялась в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Стороны обсудили ситуацию на Донбассе и общую безопасностную обстановку вокруг Украины.

Также речь шла о состоянии реформирования ВСУ и о трансформации системы подготовки в соответствии с подходами НАТО.

Пич заверил украинскую сторону в дальнейшей поддержке Украины со стороны Североатлантического альянса.

Хомчак поблагодарил председателя военного комитета НАТО за поддержку Альянсом нашего государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в НАТО предостерегли Россию от дальнейшей эскалации в Украине в связи с перемещением российских войск у украинской границы и нарушением режима прекращения огня на Донбассе.

Ранее послы стран НАТО в Брюсселе провели совещание для обмена мнениями о текущей ситуации по безопасности в Черноморском регионе.