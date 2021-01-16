Глава ВАКС попыталась оправдаться за вечеринку с Вовком и Тупицким

Глава Высшего антикоррупционного суда Украины Елена Танасевич признала, что была на предновогодней вечеринке с участием одиозных судей.

В интервью Transparency International Ukraine она сказала, что была на "неформальном мероприятии" с подозреваемым председателем Окружного админсуда Киева Павлом Волком и временно отстраненным главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

"Я зашла в помещение, увидела несколько знакомых лиц, поздоровалась. Мы пообщались на человеческие обычные темы, совершенно не связанные с моей профессиональной деятельностью. После чего сообщила, что мне необходимо ехать, ведь дома меня ждет семья. Мне предложили сказать поздравления присутствующим, я пожелала добра, здоровья на следующий год всем присутствующим и покинула это мероприятие", – рассказала Танасевич.

При этом судья отметила, что видела на вечере подозреваемого Вовка, но, по ее словам, не общалась с ним. В тоже время она не сказала, с кем именно общалась на той вечеринке.

"Учитывая резонанс этого события, я воздержусь от того, чтобы называть фамилии. Я поздоровалась с несколькими своими коллегами, других людей я лично не знаю", – добавила Танасевич.

Напомним, что глава ВАКС Елена Танасевич посещала Киевский институт интеллектуальной собственности и права Национального университета "Одесская юридическая академия" именно в тот вечер, когда там проходила предновогодняя вечеринка с другими судьями.

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