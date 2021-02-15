Глава "Укрбуда" обвинил жену Микитася в организации похищения его сына
Глава "Укрбуда" Олег Майборода сказал, жена экс-нардепа Микитася Наталья планировала похищение его ребенка.
Об этом он сообщил в Facebook, где рассказал, что является представителем потерпевшего в деле, где потерпевший – его 8-летний сын. С его слов, супруга Микитася нанимала людей для похищения мальчика.
"Его планировало похитить семейство Микитасей… Чего хотели добиться трудно понять. Месть или вымогательство, да и это не так важно. Поражает другое – как такое вообще могло прийти в голову!? При чем тут ребенок?! Но хотели пнуть побольней – прекрасно знают, какой это долгожданный сын", – сообщил он.
По слова Майбороды, похищение планировалось, когда семейство Микитасей находилось под вниманием НАБУ.
"И зная все это, детективы не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищения неугодных, за что опять вернулся в камеру", – отметил глава "Укрбуда".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Максима Микитася и еще семерых человек подозревают в коррупционной схеме, связанной с жильем для Нацгвардии.
Ранее Микитась уже находился под стражей, но вышел из СИЗО 2 декабря под домашний арест.
Позже стало известно, что Микитась заказал похищение собственного юриста Олега Мирошниченко, который не смог выполнить поставленную задачу – уладить одно из дел в суде за вознаграждение в 700 тысяч долларов. Пострадавший дал показания против Микитася.
29 декабря экс-нардепу объявили подозрение в уголовном деле по этому факту.
31 декабря суд взял под стражу бывшего нардепа Максима Микитася.