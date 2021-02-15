Глава 'Укрбуда' обвинил жену Микитася в организации похищения его сына

Глава "Укрбуда" Олег Майборода сказал, жена экс-нардепа Микитася Наталья планировала похищение его ребенка.

Об этом он сообщил в Facebook, где рассказал, что является представителем потерпевшего в деле, где потерпевший – его 8-летний сын. С его слов, супруга Микитася нанимала людей для похищения мальчика.

"Его планировало похитить семейство Микитасей… Чего хотели добиться трудно понять. Месть или вымогательство, да и это не так важно. Поражает другое – как такое вообще могло прийти в голову!? При чем тут ребенок?! Но хотели пнуть побольней – прекрасно знают, какой это долгожданный сын", – сообщил он.

По слова Майбороды, похищение планировалось, когда семейство Микитасей находилось под вниманием НАБУ.

"И зная все это, детективы не только не предотвратили новые преступления, а еще и выпустили Микитася на свободу! А он быстро себя проявил, заказывая похищения неугодных, за что опять вернулся в камеру", – отметил глава "Укрбуда".

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