Глава СБУ отреагировал на 'пленки Медведчука-Суркова'

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет экспертизу обнародованной накануне в СМИ аудиозаписи разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с бывшим советником главы РФ и куратором "Л/ДНР" Владиславом Сурковым.

В нем, напомним, речь шла об импорте тока с территории страны-агрессора. Об ожидаемой проверке заявил глава спецслужбы Иван Баканов в программе "Право на владу" в эфире "1+1".

"На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в частности экспертиза", – сказал он.

Баканов добавил, что обнародованные материалы приобщили к уголовному производству по финансированию терроризма.

По его словам, он не может разглашать дальнейшие шаги относительно этой записи, но как только это станет возможным – вся информация будет официально обнародована.

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