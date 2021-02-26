Глава СБУ отреагировал на "пленки Медведчука-Суркова"
Служба безопасности Украины (СБУ) проведет экспертизу обнародованной накануне в СМИ аудиозаписи разговора лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с бывшим советником главы РФ и куратором "Л/ДНР" Владиславом Сурковым.
В нем, напомним, речь шла об импорте тока с территории страны-агрессора. Об ожидаемой проверке заявил глава спецслужбы Иван Баканов в программе "Право на владу" в эфире "1+1".
"На сегодняшний день эта запись не является надлежащим доказательством, она подлежит легализации. Для этого будут осуществлены определенные процессуальные действия, в частности экспертиза", – сказал он.
Баканов добавил, что обнародованные материалы приобщили к уголовному производству по финансированию терроризма.
По его словам, он не может разглашать дальнейшие шаги относительно этой записи, но как только это станет возможным – вся информация будет официально обнародована.
Как сообщал OBOZREVATEL:
запись разговора, вероятно, Суркова и Медведчука, свидетельствует, что закупки Украиной электроэнергии в России еще с 2014 года лоббировал лично экс-помощник президента РФ Вячеслав Сурков в переговорах с Виктором Медведчуком.
Глава "Слуги народа" Александр Корниенко заявил о необходимости расследования "пленок Медведчука-Суркова".