Глава Нацполиции признался, что привело к изнасилованию в Кагарлыке

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что инциденты, подобные изнасилованию женщины полицейскими в Кагарлыке, происходят из-за того, что в сельской местности все труднее и труднее подобрать персонал.

Как рассказал он в интервью РБК-Украина, Нацполиция по сегодняшний день переживает и функционально, и морально ситуацию с Кагарлыком.

"Конечно, огромный коллектив в 130 тысяч человек очень трудно проконтролировать. Но это не оправдание тому, что среди нас есть такие люди. Так один человек своим позорным поступком может обвалить доверие ко всей полиции", - отметил Клименко.

По его словам, в таких городах, как Кагарлык и Ржищев, просто нет молодежи от 18 до 35 лет, которые могут пополнить ряды Нацполиции, и никакие конкурсы и аттестации не помогут.

"Например, мы после ликвидации Кагарлыцкого отделения полиции включили это подразделение в состав Обуховского отдела полиции. А некомплект штата в Обухове на сегодняшний день составляет 40%. В Кагарлыке был 45%. У нас есть подразделения, например, в Березани, где некомплект 50%. То есть мы имеем проблему, когда 30% населения Украины проживает в сельской местности, а 70% – в городской. И что делать в этой ситуации?" – спросил глава Нацполиции.

Он пояснил, что здесь может помочь институт дознавателей и уголовных проступков.

"Мы максимально укрепим такие подразделения. В связи с новым административно-территориальным устройством нашего государства мы создадим кустовые подразделения, которые будут раскрывать тяжкие преступления и которые будут заниматься профилактикой на всей территории новых районов. Полицейские отделения и станции по всей Украине будут минимизированы", – подчеркнул Клименко.

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