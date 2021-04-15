Глава МИД Латвии положил на РФ всю ответственность за деэскалацию войны на Донбассе: заявление

Россия является единственной стороной конфликта на Донбассе, которая может снизить напряжение и деэскалировать ситуацию.

Как заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины Дмитрием Кулебой, Эстонии Евой-Марией Лийметс и Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, юридически и морально правда находится на стороне Киева.

"Сейчас есть только одна сторона, которая должна деэскалировать свои действия. Это Российская Федерация", – сказал он.

Ринкевичс заверил, что в Украины есть друзья и партеры, которые могут ее поддержать.

"Украина права в юридическом и моральном плане. И мы подчеркивали это в международных организациях", – отметил латвийский министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу считает, что Россия вряд ли решится на полномасштабное вторжение в Украину.

Впрочем она может ввести на восток своих "миротворцев" и этим поставить крест на политико-дипломатическом урегулировании военного конфликта на Донбассе.

Советник министра внутренних дел Зорня Шкиряк заявил, что вероятность того, что Россия решится пойти в наступление против Украины, существует. Однако такой сценарий обернется катастрофическими последствиями для Кремля.