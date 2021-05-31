Глава МИД Беларуси: если бы экипаж Ryanair решил садиться в Вильнюсе, он бы спокойно пересек границу

Командир воздушного судна авиалиний Ryanair с Романом Протасевичем среди пассажиров в течение 14 минут самостоятельно принимал решение о том, куда именно лететь и где приземляться после полученного сообщения о минировании борта. При желании он мог совершить посадку в Вильнюсе, но решил, что "Минск-2" более подходящая платформа в экстренной ситуации.

Об этом в интервью изданию "Коммерсант" рассказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Чиновник категорически отрицает версию о том, что белорусские диспетчеры получили сообщение якобы от террористов через полчаса после того, как передали информацию пилотам.

В своем изложении версии Макей целиком опирается на официальную хронологию департамента по авиации Республики.

"Сначала появилось сообщение о минировании, дальше диспетчеры предупредили самолет, и экипаж самолета, как было сказано, 14 минут принимал решение, лететь — не лететь, проводил переговоры и с руководством Ryanair, и с аэропортом Вильнюса. Причем к тому моменту, как говорят наши военные, никакого истребителя в воздухе не было. Если бы экипаж принял решение о посадке в Вильнюсе, он мог бы спокойно пересечь границу и приземлиться в Вильнюсе. Но он принял иное решение, и после этого был поднят в воздух для сопровождения МиГ-29", – сказал глава белорусского МИД.

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Макей также добавил, что при публикации различных результатов расследований, авторы должны сохранять объективность, принимая во внимание все материалы дела.

"В том числе материалы, связанные с работой дежурных сил ПВО Литвы и других стран, если это есть в доступе", – заключил он.

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