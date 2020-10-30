Глава КСУ оправдался за свою землю в Крыму и заявил, что его умысел "сомнительный"

Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий оправдался за незадекларированный земельный участок в оккупированном Россией Крыму, приобретенный в 2018 году.

Как сказал Тупицкий на брифинге, который транслирует УНН, он не внес участок в реестр из-за того, что до сих пор не знает, как это сделать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не признаю Крым российским, но обстоятельства от меня не зависят... Вносить в реестр то, что ты не признаешь – это тоже будут разные мнения", – подчеркнул глава КСУ.

По словам Тупицкого, единственная его вина в том, что он не обратился в органы НАПК для разъяснения порядка внесения в реестр недвижимости на оккупированной территории.

"Но я так считаю, как юрист, что вряд ли они могут правильно это объяснить", – добавил он.

Глава КСУ отметил, что когда узнал об открытом уголовное производство, то выдал доверенность на продажу этих объектов.

"Я не знаю, поступал ли я правильно, но я защищал свою собственность", – признал Тупицкий.

Он считает, что здесь сомнительно говорить об умышленном сокрытии имущества.

"Нет здорового смысла говорить, что это преступление", – заявил глава КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты обнаружили у Александра Тупицкого незадекларированный земельный участок в поселке Кореиз Автономной Республики Крым, который он приобрел в 2018 году и оформил по российским законам.

Участок Тупицкого в Кореизе Google Maps

Рыночная стоимость земли в Кореизе составляет от 5 до 15 тысяч долларов за сотку.