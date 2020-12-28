Глава КСУ не явился в Офис генпрокурора – СМИ

Глава Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора (ОГП) для проведения процессуальных действий.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник. Тупицкого вызвали повесткой на понедельник, 28 декабря.

У генпрокурора не уточнили, в рамках расследования какого именно дела и для каких процессуальных действий должен был явиться глава КСУ.

Ранее Тупицкого вызвали в ОГП для вручения ему подозрения. Это должно было произойти в четверг, 29 декабря. Тогда в пресс-службе КСУ журналистам ответили, что ничего не знают о повестке, а также о том, по какому конкретно делу вызывают главу КСУ.

Тупицкий, по предположению расследователей программы "Схемы", якобы причастен к завладению имуществом энергомеханического завода в городе Зугрэс (с 2014-го контролируется "ДНР") и мог получить свою долю в этом предприятии через доверенное лицо.

Журналисты опубликовали запись разговора судьи КСУ, сделанную в октябре 2018 года Генпрокуратурой, СБУ и донецким бизнесменом Владиславом Дрегером, сотрудничавшим с правоохранителями, якобы подтверждающую это.

Также у тещи Тупицкого Ларисы Колпаченко нашли четыре земельных участка с домом под Киевом, хотя она работала простым фармацевтом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Президент Украины Владимир Зеленский потребовал уволить весь состав КСУ из-за его решения отменить уголовную ответственность за ложь в декларациях. Тупицкий назвал соответствующий законопроект главы державы "имеющим признаки конституционного переворота".

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение КСУ угрожает национальной безопасности страны.